Kandidat za irački parlament ubijen kod Mosula, ISIS preuzeo odgovornost

Foto: Hina/EPA

KANDIDAT za zastupničko mjesto u iračkom parlamentu ubijen je južno od Mosula, rekao je dužnosnik iračke policije u ponedjeljak.

Nepoznati napadači su u selu al-Zaka južno od Mosula provalili tijekom noći u kuću Faruka Zarzura al-Džuburija, koji se kandidirao za parlament na listi bivšeg potpredsjednika Ajada Alavija, i izboli ga, rekao je policijski dužnosnik iz Ninive.

Za napad je odgovornost preuzela Islamska država, no oni su na aplikaciji za slanje poruka Telegram objavili da je kandidat ustrijeljen.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

UPDATE: #Islamic_State behind #assassination of Parl’t candidate in in #Mosulhttps://t.co/Ovf57c1qT6