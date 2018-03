KAOS Autocestom se ne može u Dalmaciju, kamioni prevrnuti na obilaznim cestama, nema mjesta na odmorištima

Foto: Hina

NA AUTOCESTI A1 Rijeka-Zagreb na 56. km u smjeru Rijeke, zbog prometne nesreće, treba voziti oprezno. Vozila su zaustavnom traku.



Zbog izrazito loših vremenskih uvjeta (orkanski vjetar, snježna vijavica, snijeg) HAK savjetuje vozačima da odgode svoje putovanje iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i obrnuto.



>> SNIJEG I MEĆAVE U DALMACIJI Zabijelio se Split, vozači se smrzavaju u kolonama, pogledajte snimke



Izrazito loši vremenski uvjeti



Iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i obrnuto MOGU PROMETOVATI SAMO OSOBNA VOZILA i to državnim cestama DC50 i DC27 čvor Sveti Rok (A1)-Gračac-Zaton Obrovački-Benkovac i dalje prema Dalmaciji i obrnuto.



Za ostale skupine vozila trenutno nema slobodne ceste iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i obrnuto. Zbog popunjenosti odmorišta na autocesti A1 molimo vozače da ne kreću na put iz unutrašnjosti prema Dalmaciji i obrnuto do smirivanja vremenskih uvjeta.



Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb na izlazu Delnice u smjeru Rijeke vozi se usporeno u koloni od 1 km.

Zbog olujnog vjetra za sav promet zatvorene su:



autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje,

autocesta A6 Rijeka-Zagreb na dionici Kikovica-Delnice (obilazak je državnom cestom DC3),

državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački (DC54),

DC1 Ondić-Gračac-Knin, (zbog snježne vijavice),

Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene;

Paški most;

DC118 Vela Luka-Korčula na predjelu Dubovo (zbog snijega na kolniku, obilazak: Čara-Smokvica-Kaplja).

Samo za osobna vozila otvorene su:



autocesta A6 Rijeka-Zagreb na dionici Čavle-Kikovica,

Jadranska magistrala (DC8) na dionici Novi Vinodolski-Senj,

DC27 Gračac-Zaton Obrovački,

DC50 čvor Sveti Rok-Gračac.

Zbog prevrnutog teretnog vozila na Jadranskoj magistrali (DC8) kod mjesta Starigrad zatvoren je jedan kolnički trak (vozilo je obilježeno).



Zbog odrona na Jadranskoj magistrali (DC8) u mjestu Slano (Ratac) vozi se jednim trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila uz regulaciju semaforima.



Snijeg pada u Lici, Dalmaciji i Slavoniji. Mokri su i skliski kolnici u većem dijelu zemlje, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima u unutrašnjosti. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te ne kreću na put bez zimske opreme.



Zbog zimskih uvjeta obavezna je zimska oprema na motornim vozilima dok je zabrana prometa za kamione s prikolicom tegljače s poluprikolicom na cestama:



u Lici i zadarskoj županiji:



DC1 Udbina-Gračac,

DC25 Gospić-Karlobag,

DC42 u mjestu Poljanak,

DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Dobroselo;

ŽC5169 Bjelopolje-Donji Lapac;

ŽC5203 Srb-Otrić;

ŽC59122 Šušanj-Ledenik;

ŽC59123 Šušanj-Konjsko;

na svim lokalnim i županijskim cesta na području Korenice.



u Gorskom kotaru:



ŽC5032 Crni Lug-Mrzle Vodice-Gornje Jelenje.



U Dalmaciji:



DC39 Šestanovac-Dubci;

DC56 Crivac-Muć-Klis;

DC60 Brnaze-Trilj-Cista Provo-Imotski-GP Vinjani Donji;



DC62 Šestanovac-Zagvozd-Vrgorac-Veliki Prolog;DC76 Baško Polje-Zagvozd; Zagvozd-Grubine; Imotski-GP Vinjani Donji;DC113 Supetar-Nerežišće-Sumartin;DC115 Donji Humac-Bol;DC116 Hval-Milna-Starigrad-Sućuraj;DC219 Gornji Muć-Sinj-Obrovac Sinjski-GP Bili Brig;DC220 čvor Bisko-Čaporice; Trilj-GP kamensko;DC414 trajekt Orebić-Zaton Doli (zabrana za autobuse, kamione, kamione s prikolicom i tegljače);DC512 Makarska-ŽC6199.Zbog snježnih nanosa zatvorene su: državna cesta Dobroselo-Mazin-Bruvno (DC218), županijska cesta Dobroselo-Brotnja (ŽC5203), lokalna cesta LC59125 Kosa Janjačka-Čanak.DC36 Karlovac-Pokupsko-Sisak-Popovača na dionicama: Rožen Breg-Donja Kupčina, Sisak-Popovača kroz šumu Brezovica, u mjestu Kljuka vozi se uz ograničenje brzine zbog odrona,DC47 od mosta u Jasenovcu do GP Hrvatska Dubica na dionici Višnjica-Tanac,DC232 Sisak-Jasenovac u mjestu Trebež u dužini od cca 3 km (izgradnja nasipa dionica od ustave Trebež do mjesta Trebež), a na preostalom dijelu ceste zabrana je za vozila preko 7,5t ukupne mase,ŽC31205 Auguštanovec,ŽC3154 Lijevi Štefanki-Cerje Pokupsko (LC31190);ŽC3156 Žažina-Mala Gorica (na makadamskom dijelu);ŽC3195 Stankovci-Slatina Pokupska u mjestu Zaloj;ŽC3196 u mjestu Donje Jame;ŽC3247 između Slovinaca i Strmena;ŽC3249 Plesmo-Krapje,ŽC3253 Košutarica-Mlaka;ŽC3275 Stankovac-Slana;ŽC5128 Bogić Brdo-Lička Jesenica;ŽC5130 Zalužnica-Škare-Doljani;ŽC5153 Kosinjski Most-Gornji Kosinj-Kosinjski Bakovac;ŽC5904 Korenica-Mihaljevac;ŽC 5152 Kosinjski most-Lipovo polje;ŽC5146 Donji Kosinj-Rudinka;LC33017 Donja Jelenska-Zapolic;LC33190 u mjestu Drenovac;LC 41049 u mjestu Jaguplije, LC59052 u mjestu Mlakva; LC33171 Javnica-Kotarani: LC59098 Tolić-Podlapača; LC59110 Gornja Ploča-Kruškovac; LC59112 u mjestu Komić, LC59113 Lovinac-Rasoja-DC50, NC Staro Pračno-Drenčina-Vurot, NC Gornji Kosinj-Šušanj, LC 25125 Ledinec-Beletinec (zbog klizišta).Zbog srušenih i prepriječenih stabala na kolnik vozi se otežano na dionici Jadranske magistrale (DC8) između Biograda i Pakoštana.Zbog odrona na Jadranskoj magistrali (DC8) u mjestu Plas vozi se uz ograničenje brzine uz regulaciju semaforima.Zbog odrona zatvorena je županijska cesta ŽC6166 Kučiće-Omiš, od Radmanovih Mlinica do Kučića. Obilazak je lokalnom cestom LC67123 kroz Svinišće.DC36 Pokupsko-Stari Farkašić;ŽC5094 Jasenak-Stalak;ŽC5169 Bjelopolje-Donji Lapac;ŽC5032 Gornje Jelenje-Crni Lug;ŽC5062 Lukovo-Lič;Senj-Podbila, u mjestu Francikovac, Stolac, Veljun Primorski, Selo Vratnik, Grabarje (županijske i lokalne ceste na području Senja);lokalna cesta Zalesina-Stari Laz.