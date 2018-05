KAOS UOČI SEZONE U SPLITU Podstanare masovno izbacuju na ulicu: "Ovo je strašno"

Foto: Pixell/Dusko Jaramaz/Petar Glebov

U SPLITU počinje turistička sezona, a ugostitelji, hotelijeri, turistički radnici i iznajmljivači počinju trljati ruke. Međutim, početak sezone u gradu pod Marjanom znači i doslovnu evakuaciju većine splitskih podstanara iz stanova u kojima žive ostatak godine.



Prema podacima sustava eVisitor, u Hrvatsku je od siječnja do kraja travnja stiglo 1,9 milijuna turista, odnosno 10 posto više nego prošle godine u isto vrijeme. Također, ostvareno je 5,1 milijun noćenja, odnosno 9 posto više nego lani. Najviše noćenja, osim Istre i Kvarnera, ostvareno je u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Nema sumnje da će i ovo ljeto u Splitu i okolici biti turistički uspješno, kao i da će se nastaviti praksa koja se ustalila proteklih godina - izbacivanje podstanara na nekoliko mjeseci kako bi se u te stanove smjestilo turiste.



Evakuacija podstanara



Naime, u trenutku kad počne sezona, a sezona u Splitu počinje već potkraj travnja, odnosno početkom svibnja, podstanari koji ostatak godine uredno plaćaju stanarinu najmodavcima, u ljetnim mjesecima napuštaju stanove kako bi ih prepustili turistima. Tijekom ljetnih mjeseci najmodavci iznajmljuju ispražnjene stanove za višestruko veće cifre stranim gostima koji to, za razliku od cjelogodišnjih podstanara, mogu i žele sebi priuštiti.



S poslovne strane, želja vlasnika stanova za dodatnom zaradom sasvim je razumljiva. U nekoliko mjeseci zaradit će vjerojatno istu, ako ne i veću svotu od one koju dobiju od uobičajenih podstanara.



Sudeći prema "dalmatinskim" grupama i stranicama na društvenim mrežama, koje služe kao oglasnici za traženje i iznajmljivanje stanova, evakuacija je već započela. Podstanari se žale na "apartmaniju" i doslovno mole za informacije o dostupnim povoljnim stanovima na području Splita i okolice.



"Ova godina je strašna"



Razgovarali smo sa Sandrom Korevec, zaposlenicom agencije Anastazija nekretnine.



"Ova godina je strašna, s ovim cijenama, ovim tržištem nekretnina i ovakvim turističkim najmom. Po meni, tu zaista treba provesti nekakav zakon. Gledajte, podstanari koji su sad trenutno u stanovima, moraju iseljavati 1.5. ili 1.6. Ako nemaju nekog svoga, ti ljudi nemaju kamo. Mogu jedino na ulicu", priča nam Sandra.



Zanimalo nas je kako se snalaze izbačeni podstanari.



"Neki se snalaze kod roditelja, a neki uzimaju dnevne apartmane, ovisi koliko mogu platiti. Radi se o cijenama od po 50 do 80 eura dnevno, to je okvirna cijena za jednosoban prosječan apartman. Ne govorim o nekim većim apartmanima ili elitnijim lokacijama. Ne znam tko to može platiti u ovakvoj situaciji. Ne znam gdje završi većina tih ljudi", objašnjava nam agentica za nekretnine.



90 posto za iznajmljivanje turistima



"Od 100 posto splitskih stanova koji služe iznajmljivanju, njih 10 posto koristi se za duži najam, odnosno podstanarstvo. Ostalih 90 posto služi turističkom najmu", dodaje.



Korevec nam govori kako se ova situacija dogodila praktički preko noći.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Unazad tri godine na tržištu je bilo dosta stanova koji su se iznajmljivali na duži period. Malo tko je zapravo išao na turistički najam, ali s pojačavanjem turizma, s dolaskom Ultre i većim priljevom gostiju, posebno od prošle godine, potražnja se zahuktala. Ne znam hoće li ovo potrajati. Po meni, ne bi trebalo jer će biti prevelika konkurencija i oni koji se žele baviti turizmom, neće uspjeti postići cijenu koju su odredili", priča nam.Njezina agencija ne profitira od turističkog iznajmljivanja apartmana. Samim time, i agencije za nekretnine itekako osjećaju posljedice splitskog apartmanskog poduzetništva."Nemamo provizije. Mi smo licencirana agencija i poslujemo s najmodavcima koji prijavljuju podstanare. Iznajmljivanje na crno ne prihvaćamo. Naša provizija je u visini jedne mjesečne najamnine. Ako je stan 200 eura mjesečno, toliko iznosi naša jednokratna provizija, uz prebacivanje stvari, papirologije i posla kod javnog bilježnika", objašnjava nam."Osim Splita, radim Kaštela, Podstranu, Strožanac i okolicu. Kad deaktiviram stanove koje imam do 1.6., meni neće ostati desetak stanova. Ovisi radi li se privatnoj kući ili stambenoj zgradi te o samoj opremljenosti stana. Primjerice, Tugare, Žrnovnica, Rupotine, Ninčevići, Solin, tu se najčešće iznajmljuju stanovi u privatnim kućama. Solin je, recimo, aktualan kad je u pitanju Japirko i stambene zgrade koje se tamo nalaze. Tamo je novogradnja.Međutim, problem novogradnje je što ti stanovi idu samo na prodaju, a cijena kvadratnog metra je vrlo visoka. Primjerice, na Trsteniku, kvadrat stana u novogradnji košta oko 3 tisuće eura", pojašnjava nam Korevec.Zanimalo nas je koji kvartovi su podstanarima najzanimljiviji i najtraženiji."Aktualni i najtraženiji su Bol, Plokite, Gripe, Split 3, Mertojak, Trstenik. U tim sredinama stanove najčešće traže obitelji, i to zbog blizine škola, fakulteta, bolnica i sličnih sadržaja. Za neku povoljniju cijenu postoje i manje popularne lokacije, kao što su Neslanovac, Visoka i Brda", kaže nam agentica.Upitali smo je kakve su prosječne cijene najma na takvim "neatraktivnim" lokacijama."Cijena najma garsonijere ili jednosobnog stana na Neslanovcu iznosi otprilike 200 eura. Mogu se naći jednosobni stanovi u kućama za 250 eura. U stambenim zgradama najam jednosobnog stana iznosi oko 300 eura. Kako kvadratura raste, tako se povećava cijena. Recimo, dvosoban stan u privatnoj kući u ovakvom naselju može koštati 300 eura mjesečno, a u stambenim zgradama oko 350 do 400 eura", priča nam Sandra."U ostalim kvartovima, cijena takvih stanova ide do 400, 450 eura. Jedan stan na Gripama, čiji najam je iznosio 400 eura, sad je dosegao cijenu od 700 eura. Evo, kolegica mi ima jedan stan na Gripama čija cijena je dosegla tisuću eura. Bolje opremljeni dvosobni stanovi, recimo na Plokitama, koštaju oko 550 eura mjesečno. Takvi stanovi na Bačvicama, dvosobni i trosobni, koštaju 700, 800 ili 900 eura mjesečno", dodaje agentica za nekretnine."Teško je reći koji kvart je najskuplji za iznajmljivanje jer zaista nema puno stanova u ponudi. Recimo, imam u ponudi jedan stan na Marjanu. Dvoetažni stan od oko 170 kvadrata, a mjesečni najam iznosi oko 2300 eura. Inače su Meje najskuplje s cijenama od oko 1500 do 1700 eura mjesečno, makar tu najčešće dolaze stranci i oni idu češće na turistički najam, kao i Zenta sa sličnim cijenama", ispričala je Sandra Korevec u razgovoru za Index.