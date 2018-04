Karavana migranata ide prema američkoj granici, Trump je bijesan i prijeti Meksiku

Foto: Hina/EPA



KARAVANA migranata koja putuje kroz Meksiko prema američkoj granici dovela je tu zemlju u nezgodan položaj i izazvala američkog predsjednika Donalda Trumpa da zaprijeti ukidanjem financijske pomoći zemljama Srednje Amerike od kojih očekuje zaustavljanje skupine od 1200 ljudi koji planiraju zatražiti azil ili ući u SAD ilegalno.



Neki meksički gradovi kroz koje prema SAD-u prolazi karavana više od 1200 migranata iz Srednje Amerike izašli su im u susret unatoč pozivima predsjednika SAD-a Donalda Trumpa meksičkim vlastima da ih zaustavi.



Lokalni dužnosnici ponudili su smještaj na gradskim trgovima i praznim skladištima ili organizirali daljnji prijevoz migrantima koji sudjeluju u putovanju u organizaciji skupine Pueblo Sin Fronteras koja zagovara prava useljenika. Dužnosnici su im osigurali autobuse, automobile, vozila hitne pomoći i policijska vozila, no njihova pomoć nije u potpunosti nesebična.



"Vlasti žele da odemo iz njihovih gradova", rekao je Rodrigo Abeja iz organizacije Pueblo Sin Fronteras. "Pomažu nam dijelom kako bi ubrzali odlazak velike skupine ljudi iz područja pod njihovom nadležnošću."



Ovog će proljeća 3200 kilometara dug put karavane, koji je počeo u Tapachuli blizu granice s Gvatemalom 25. ožujka, završiti na granici SAD-a gdje će neki od sudionika zatražiti azil, a drugi pokušati ilegalno ući u SAD.



Abeja je rekao da je bilo mnogo pritisaka vlasti da se karavana zaustavi zbog "reakcije Donalda Trumpa".



Meksičke vlasti su u ponedjeljak objavile izjavu da su predane poštovanju "legalne i uređene" migracije.



Vlada je rekla da se karavana događa od 2010. te da je u najvećoj mjeri čine migranti iz Srednje Amerike koji su došli u Meksiko ne ispunjavajući zakonske kriterije.



"Iz tog su razloga sudionici karavane podložni administrativnoj proceduri za migrante, a 400 ih je već vraćeno u njihove zemlje porijekla uz strogo poštovanje zakona i njihovih ljudskih prava", rekla je vlada.



Prijetnja Hondurasu i drugim zemljama





Oni bez dozvole boravka u Meksiku i oni kojima je redovnim putem odbijen zahtjev mogu očekivati repatrijaciju, rekao je dužnosnik vlade pod uvjetom da ostane neimenovan.Predsjednik SAD-a Donald Trump u utorak je poručio da će pomoć SAD-a Hondurasu i drugim zemljama doći u pitanje ako ne zaustave karavanu migranata koja preko Meksika ide prema granici sa SAD-om."Velika karavana ljudi iz Hondurasa, koja sada dolazi preko Meksika prema našoj granici 'slabih zakona', bolje da se zaustavi prije no što tamo dođe. U igri je krava muzara NAFTA, kao i strana pomoć Hondurasu i zemljama koje to dopuštaju. Kongres MORA ODMAH DJELOVATI", napisao je Trump na Twitteru u utorak rano ujutro.Trump je i u ponedjeljak na Twitteru napao karavanu i optužio Meksiko da "čini vrlo malo i NIŠTA" kako bi spriječio ilegalan priljev migranata preko granice SAD-a. "Oni moraju zaustaviti dotok droga i ljudi, ili ću im ja zaustaviti njihovu kravu muzaru, sporazum NAFTA", zaključio je.U ponedjeljak je Trump napao demokrate zbog imigracijskih politika i ponovno zatražio od zastupnika u Kongresu da donesu zakon o izgradnji njegovog obećanog zida na granici između SAD-a i Meksika.Unatoč višemjesečnim naporima, u Kongresu koji nadziru republikanci nije postignut sporazum o imigraciji, a očekuje se da zastupnici uglavnom neće donositi osjetljive zakone do izbora za Kongres u studenom.Meksički ministar unutarnjih poslova nije izravno govorio o karavani, ali je na Twitteru napisao da je razgovarao sa čelnicom američke Domovinske sigurnosti Kristjen Nielsen te da su se "složili analizirati najbolje načine rješavanja priljeva migranata u skladu sa zakonima svake zemlje".Meksiko mora biti vrlo pažljiv u odnosima sa SAD-om jer je, zajedno s Kanadom, usred ponovnih pregovora sa SAD-om o Sjevernoameričkom sporazumu o slobodnoj trgovini (NAFTA).Istovremeno predsjednički kandidat ljevice Andres Manuel Lopez Obrador uoči izbora 1. srpnja ima prednost od 18 posto, prema rezultatima istraživanja objavljenim u ponedjeljak, a njegova bi pobjeda mogla najaviti meksičku vladu koja će biti manje susretljiva spram SAD-a u pitanju trgovine i imigracije.Bivši predsjednik Vicente Fox pozvao je meksičke dužnosnike da se usprotive Trumpovim napadima. Trump nastavlja "ucjenjivati, vrijeđati i ocrnjivati Meksiko i Meksikance", napisao je na Twitteru u ponedjeljak.Meksička senatorica Angelica de la Pena, koja predsjeda senatskim povjerenstvom za ljudska prava, agenciji Reuters je rekla da Meksiko treba štititi prava migranata bez obzira na Trumpov pritisak.Prema meksičkom zakonu, migranti iz Srednje Amerike koji legalno uđu u Meksiko imaju pravo slobodno se kretati po zemlji, pa i ako je njihov konačni cilj ilegalan prelazak granice u SAD.