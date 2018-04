Kardinal Puljić poručio ženama: Veća prava donijet će vam Bog, a ne konvencije

Foto: FAH

VRHBOSANSKI nadbiskup kardinal Vinko Puljić pozvao je na uskrsnoj misi na veće vrednovanje uloge žena u društvu kazavši kako im neće veća prava donijeti konvencije, nego uloga koju im je Bog dodijelio.



''Uz dužno poštovanje konvencija, one neće ženama vratiti dostojanstvo, nego Bogom dana uloga. Želimo i danas vratiti to dostojanstvo žena. One su blagovijesnice Uskrslog Krista'', rekao je u propovijedi nadbiskup Puljić na misi u sarajevskoj prvostolnici, katedrali Srca Isusova.



Pri tome je istaknuo kako su dvije žene upravo prve stigle na Isusov grob iz kojega je uskrsnuo te je pojasnio kako to, kako kaže, nije bilo slučajno.



''Prve vijesnice Uskrslog Krista bile su žene. Žene su imale najvažniju ulogu formiranja vjere u djeci. One to prenose srcem. Srcem su tražile i Isusa'', dodao je.



Kardinal Puljić je uvjeren i kako žene trebaju, jednako kao i u obiteljima, svojim pristupom pomoći mijenjati društvo.''Ne zaboravite svoju ulogu. Mijenjajte ovo društvo da ozdravi s vašim plemenitim srcem'', rekao je.Pozvao je vjernike da, poput apostola, rastu u vjeri sljedeći put Isusa Krista koji podrazumijeva i brojne kušnje, poteškoće, ali i jamči spasenje.Na misi u sarajevskoj katedrali, uz brojne vjernike, sudjelovali su i apostolski nuncij u BiH Luigi Pezzuto, pomoćni sarajevski biskup Pero Sudar i provincijal Provincije Bosne Srebrne fra Jozo Marinčić.