Karl Erjavec: Hrvatskim ribarima slat ćemo kazne poštom, ako ih ne plate bit će problema

SLOVENSKI ministar vanjskih poslova Karl Erjavec rekao je u četvrtak da bi problem primjene arbitražne odluke bio riješen da ga se poslušalo prije šest mjeseci kada je predložio da Slovenija odmah počne jednostrano primjenjivati graničnu odluku na moru.



"Da me se je poslušalo, danas bismo imali to pitanje riješeno jer Hrvatska tada ne bi htjela riskirati turističku sezonu. Nakon toga dogodilo se da je hrvatski premijer (Andrej) Plenković odmah nakon završetka turističke sezone otišao u Savudriju i nagovarao hrvatske ribare da krše arbitražno rješenje", kazao je Erjavec u četvrtak navečer.



U razgovoru za emisiju "Odmevi" Slovenske televizije Erjavec je dodao da je i premijeru Miri Ceraru nedavno rekao neka ne ide u Zagreb na nastavak dijaloga o graničnom prijeporu, ali da ga premijer nije poslušao i onda u Zagrebu ništa nije riješeno.



"Bio je u Zagrebu i što smo dobili - ništa", kazao je Erjavec.



Unatoč nekim razlikama u koaliciji o pitanju arbitraže i tvrdnji oporbe da Erjavec koristi preoštru diplomatsku retoriku prema Hrvatskoj, Erjavec je kazao da u Sloveniji sve parlamentarne stranke zagovaraju implementaciju arbitražne odluke.



"Razlika je samo u tome da neki govore o potrebi dijaloga", kazao je Erjavec. Ustvrdio je da je i on za dijalog, ali samo za dijalog o implementaciji arbitražne presude.



Erjavec je kazao da je implementacija presude arbitara važna i za stanje na Balkanu jer Hrvatska ima neriješena granična pitanja sa svim susjednim državama osim s Mađarskom."Kako da na Balkanu osiguramo sigurnost sa tim otvorenim pitanjima?", zapitao je Erjavec u razgovoru za RTV Slovenija.Onaj tko je za drukčiji dijalog s Hrvatskom, a ne za implementaciju arbitražne presude, ili je naivan ili bez političkog iskustva, kazao je Erjavec i dodao da je Sloveniju hrvatska strana više puta "izigrala i prevarila".Ponovio je da će slovenska policija novčano kažnjavati hrvatske ribare koji budu ulazili u vode Piranskog zaljeva koje su arbitražom dodijeljene Sloveniji."Fakture ćemo im slati poštom, a ako ne budu platili, imat će probleme u Sloveniji prilikom ulaska", rekao je Erjavec.Izjavio je da u pogledu implementacije arbitražne presude očekuje jači angažman Europske unije, posebice potopredsjednika Europske komisije Fransa Timmermansa, za kojega je kazao da je jasno rekao da podržava arbitražno rješenje.