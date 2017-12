Karlovačanin koji je nožem napao 19-godišnjaka pušten na slobodu: "Nije sve crno-bijelo"

Screenshot: Google street view

KARLOVČANIN osumnjičen za pokušaj ubojstva 19-godišnjaka pušten je da se brani sa slobode uz mjere opreza zabrane izravnog i neizravnog kontakta s 19-godišnjakom i svjedocima sukoba.



U četvrtak, 21. prosinca u tučnjavi u Karlovcu 24-godišnjak je nožem 19-godišnjaka ranio u predjelu trbuha. Policija je uhitila 24-godišnjeg Karlovčanina i podnijela kaznenu prijavu za ubojstvo u pokušaju. Policija je utvrdila da su u sukobu sudjelovala trojica mlađih muškaraca. Ranjeni mladić je spašen zahvaljujući brzoj intervenciji liječnika i pravovremenom operativnom zahvatu i dobro se oporavlja.



Nakon saslušanja 24-godišnjaka u subotu Županijsko državno odvjetništvo tražilo je jednomjesečno zadržavanje u istražnom zatvoru, ali je sudac odlučio drugačije.



U izjavi za Hinu sudac istrage Ante Ujević rekao je da je umjesto predložene mjere jednomjesečnog pritvaranja odredio mjere opreza, zabrane izravnog i neizravnog stupanja u kontakt s oštećenikom ili s nekoliko svjedoka.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Osumnjičenik je sav prebijen, došao je plav na ročište, tu nisu stvari crno-bijele, sud će utvrditi što je to bilo. Da se radi o huliganu mjera pritvaranja bila bi opravdana, ali ovdje je riječ o mladiću bez prekršajne ili kaznene osuđivanosti i nije u redu da se mjere u istrazi u jednom nejasnom incidentu uzajamne tučnjave pretvaraju odmah u neku vrstu kazne. Neka se brani sa slobode, ali uz mjere opreza koje su mu određene," rekao je Ujević.Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Dubravko Skolan je najavio je žalbu jer, kako je rekao za Hinu, nakon što je saslušao osumnjičenika smatra da postoji opasnost od ponavljanja djela, odnosno završetka započetog kaznenog djela pokušaja ubojstva, kao i bojazan od utjecaja na svjedoke."Mogu reći da se tu sigurno ne radi o nekom napadu nožem poput terorizma jer se mladići poznaju, domaći su, ali bit sukoba okrivljenik nije htio reći, mada se branio aktivno. Odlučio je tako jer smatra da je za njegovu obranu tako bolje. On na to ima pravo, ali na nama je da pritvaranjem osiguramo da se daljnja istraga odvija u miru i utvrde sve okolnosti događaja," rekao je Skolan uz napomenu da je sretna okolnost da se napadnuti 19-godišnjak u bolnici dobro oporavlja.Neslužbeno se doznaje da je u blizini događaja policija pronašla nož te da se provjeravaju biološki tragovi i otisci.