Katalonija dobila predsjednika, izabran zagovornik odcjepljenja Katalonije

Foto: Getty Images



KATALONIJA je dobila novog predsjednika. Quim Torra izabran je za 131. predsjednika Katalonije nakon drugog kruga glasanja u katalonskom parlamentu.



Torra su izabrale stranke koje zagovaraju neovisnost te regije, a i sam dolazi iz jedne od njih - Junts per Catalunya. Sa 66 glasova za, 65 glasova protiv i 4 suzdržana, Torra je postao novi predsjednik.



"Živjela slobodna Katalonija"



Prije glasanja Torra se obratio parlamentu te je u svojem govoru pozvao na "katalonsku republiku za sve".



"S takvom republikom, svi će dobiti prava, nitko ih neće izgubiti. To je republika za sve", rekao je.



Novoizabrani predsjednik referirao se i na bivše katalonske vođe koje su sada u zatvoru ili egzilu, a pohvalio je i civilne službe jer rade svoj posao unatoč pritiscima iz Madrida. Torra je završio govor prije glasanja tako što je vladi Španjolske još jednom ponudio bezuvjetne razgovore.



"Živjela slobodna Katalonija", rekao je Torra nakon što je izabran.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

🔴 Quim Torra, already elected as president, thanks support from MPs -including Carles Puigdemont-, and ends his short final speech by saying: "Long live a free Catalonia" https://t.co/bbyYqM6UrI pic.twitter.com/3eTMgpG2it