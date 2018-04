Katolički ekstremisti, udovice i general najavili referendum za rušenje Istanbulske

Foto: FaH



KATOLIČKI ekstremisti, udovice ratnih veterana i umirovljeni general Sačić najavili su skupljanje potpisa za referendum o Istanbulskoj konvenciji.



Iako je Istanbulska konvencija, koja se bavi zaštitom žena od nasilja, golemom većinom glasova ratificirana u hrvatskom saboru, njezini protivnici ne odustaju.



Tako su danas predstavnici inicijative Istina o Istanbulskoj, udruge udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i umirovljeni general Željko Sačić u Zagrebu održali press konferenciju na kojoj su najavili da će Istanbulsku konvenciju pokušati otkazati uz pomoć referenduma.



Sebe zovu "znanstvenom Hrvatskom"



Članovi inicijative u subotu su se okupili na zagrebačkom Trgu bana Jelačića te poručili da Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji promiče rodnu teoriju koja zbunjujuće i pogubno utječe na hrvatsko društvo.



Među transparentima koje su ispisali bili su i "Pobjeđuje moralna i znanstvena Hrvatska" i "spol = rod".



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA



Kristina Pavlović, koordinatorica inicijative Istina o Istanbulskoj rekla je na današnjoj press konferenciji da je građanska inicijativa Istina o Istanbulskoj donijela odluku o osnivanju organizacijskog odbora za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma o otkazivanju Istanbulske konvencije. Članovi organizacijskog odbora su Rozalija Bartolić, Željko Sačić, Irena Dubreta, Matija Grgat, Dominik Visković i Robert Majerić, a predsjednica organizacijskog odbora je Kristina Pavlović.



Organizacijski odbor je odbacio sve sumnje u ustavnost otkazivanja Istanbulske konvencije na temelju volje naroda izražene na referendumu.



"Primjer Brexita pokazuje da je netočna tvrdnja onih koji govore da se međudržavni ugovor ne može otkazati na temelju volje naroda izrečene na referendumu. Mogućnost otkazivanja Istanbulske konvencije predviđena je u samoj konvenciji, u čl. 80. Stoga su svi javni istupi koji govore o tome da se Istanbulska konvencija ne može otkazati na temelju referenduma izrečeni samo s namjerom da se pokuša obeshrabriti one koji vjeruju u demokraciju, koji vjeruju da vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu, kako kaže naš Ustav u čl. 1.", rekla je Pavlović.



Tvrde da im se u manje od tjedan dana javilo 6000 volontera za skupljanje potpisa



Rozalija Bartolić, predsjednica Udruge udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, pozvala je na zajedništvo svih onih koji se protive Istanbulskoj konvenciji: "Građanska inicijativa Hrvatska protiv Istanbulske konvencije, koja je organizirala masovne skupove u Zagrebu i Splitu, priključila se ovoj referendumskoj inicijativi. U situaciji kad je saborskim zastupnicima važnije mišljenje šefa stranke od mišljenja naroda koji ih je izabrao, narod mora dići svoj glas na referendumu. Zato pozivamo sve da se okupimo oko ovog referenduma i srušimo Istanbulsku konvenciju. Podrška građana koji ne žele Istanbulsku konvenciju je iznad svih očekivanja. U manje od tjedan dana javilo nam se preko 6000 volontera koji žele skupljati potpise za referendum o otkazivanju Istanbulske konvencije. Uvjerena sam da ćemo s takvim entuzijazmom svakako uspjeti."



Sačić: Mi ćemo omogućiti ljudima da sruše Istanbulsku



"Pozivam sve branitelje koji su se borili za samostalnost Hrvatske i temeljne nacionalne vrijednosti da dignu svoj glas protiv Istanbulske konvencije. Upravo su branitelji i udruga udovica hrvatskih branitelja pokrenuli građansku inicijativu Hrvatska protiv Istanbulske konvencije. Okupili smo se u velikom broju u Zagrebu i u Splitu isključivo zato jer se protivimo Istanbulskoj konvenciji. Bit će pokušaja stvaranja pomutnje, skretanja u druge teme i pokušaja destrukcije, no mi čvrsto trebamo držati fokus na onome što nas je u proteklih nekoliko mjeseci ujedinilo, a to je protivljenje Istanbulskoj konvenciji. Mi, kao pokretači građanske inicijative Hrvatska protiv Istanbulske konvencije imamo odgovornost prema velikom broju ljudi koji su došli na skupove u Zagrebu i Splitu. Oni žele srušiti Istanbulsku konvenciju i mi ćemo im to omogućiti", rekao je umirovljeni general Željko Sačić.