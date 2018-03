Kina ima najviše milijarderki koje su same stvorile svoje bogatstvo

Screenshot YouTube

KINESKE poduzetnice opet su dominirale na globalnoj ljestvici milijarderki koje su same stvorile svoje bogatstvo, pa se na toj ljestvici časopisa Hurun za 2018. godinu među deset najbogatijih našlo pet žena iz te azijske supersile.



Zhou Qunfei, koja je osnovala tvrtku za proizvodnju ekrana za prijenosna računala i pametne telefone, najbogatija je svjetska poduzetnica koja je to postigla vlastitim naporima, a bogatstvo joj je procijenjeno na 9,8 milijardi dolara.



Najbogatije žene svijeta



Njezina kompanija Lens Technology ima ugovore s nekima od najvećih tehnoloških korporacija, a glavni klijenti su joj Apple i Samsung.



Zhou, koja dolazi iz siromašnog ruralnog kraja, također se našla na Forbesovoj ljestvici milijarderki objavljenoj ranije ovog tjedna.



Forbes ju je postavio na 16. mjesto najbogatijih žena svijeta, no sve bolje plasirane od nje bogatstvo su stekle nasljedstvom ili udajom, piše BBC.



Ukupno, prema časopisu Hurun, 28 od 50 najbogatijih svjetskih poduzetnica koje su do imutka došle vlastitim radom dolazi iz Kine.





Zhou je preuzela vodeće mjesto od Chen Lihua, čija se tvrtka Fu Wah International sa sjedištem u Pekingu bavi obnovom, razvojem i prodajom nekretnina.Chen, s bogatstvom procijenjenim na 8,1 milijardu dolara, zauzela je treće mjesto, dok se na drugo mjesto probila Wu Yajun iz zapadnog kineskog grada Chongqinga, a tvrtka joj se također bavi nekretninskim biznisom.Wu je u posljednjih godinu dana ostvarila zapanjujući rast svog bogatstva od čak 83 posto, na 9,3 milijarde dolara.Najbogatija poduzetnica izvan Kine je Amerikanka Diane Hendricks, suosnivačica tvrtke ABC Supply sa sjedištem u Wisconsinu, jedne od najvećih distributera krovova i prozora u SAD-u.Od novih žena na ljestvici, najveći proboj je ostvarila Nguyen Thi Phuong Thao, izvršna direktorica vijetnamskog avioprijevoznika VietJet, a Hurun je njeno bogatstvo procijenio na 2,8 milijardi dolara.Iz Indije se na ljestvici našla samo jedna žena, čelnica farmaceutskog diva Biocon Kiran Mazumdar-Shaw.Primjetan je i velik rast bogatstva pojedinih milijarderki u posljednjih nekoliko godina, a primjerice bogatstvo Zhou je skočilo 45 posto u odnosu na 2017. godinu.