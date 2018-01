Kineski veleposlanik iznenađen kritikama oko Pelješkog mosta: "Opet će se odgoditi početak gradnje"

Foto: FAH

KINESKI veleposlanik u Hrvatskoj, Hu Zhaoming, rekao je u ponedjeljak da nije iznenađen žalbama konkurentskih kompanija na odabir kineskog konzorcija, predvođenog tvrtkom China Road and Bridge Corporation (CRBC), za izgradnju Pelješkog mosta, ali je iznenađen njihovim argumentima koje smatra "neutemeljenim".



Hrvatske ceste su 12. siječnja donijele odluku o odabiru kineske ponude za gradnju Pelješkog mosta u iznosu od 2,08 milijardi kuna. Na natječaju su sudjelovali i Strabag čija je ponuda iznosila 2,6 milijardi kuna te talijansko-turski konzorcij Astaldi i CT Ictas koji je ponudio da će most sagraditi za 2,5 milijardi kuna.



Državna komisija za kontrolu postupka je 22. siječnja primila žalbu austrijske građevinske tvrtke Strabag na izbor izvođača radova za izgradnju prve faze mosta kopno - Pelješac s pristupnim cestama, a potom se žalio i talijansko-turski konzorcij.



Te tvrtke žalile su se na "dampiške cijene" kineskog ponuđača i činjenicu da se radi o kompanijama unutar konzorcija koje su u državnom vlasništvu ili primaju državne potpore u cilju ulaska na tržište Europske unije.



"Nisam iznenađen ulaganjem žalbe konkurentskih tvrtki. Na to imaju pravo, ali sam iznenađen iznesenim argumentima", kazao je veleposlanik Hu.



"Neutemeljeni argumenti"



Prvo tvrde, nastavio je veleposlanik, da kineska ponuda ima dampinške cijene, a potom da su izloženi nepoštenoj konkurenciji jer se radi o kompaniji koja je u vlasništvu države.



"Mislim da su oba argumenta neutemeljena", kazao je Hu na konferenciji za novinare i istaknuo da je Hrvatska troškove izgradnje mosta procijenila na 1,8 milijardi kuna.



"Kineska ponuda je iznosila nešto više od 2 milijarde kuna (340 milijuna američkih dolara), a Hrvatska je troškove izgradnje procijenila na 1,8 milijardi kuna. Vjerujem da je procjenu hrvatske strane odobrilo više agencija, uključujući i europske. Ako je 2,08 milijardi dampinška cijena, što onda reći za 1,8 milijardi kuna", kazao je Hu.



Prema njegovim riječima izgradnja Pelješkog mosta bila je predmet međunarodnog natječa, a kineske kompanije nisu tajile svoj identitet i prošle su na procjeni svojih kvalifikacija za sudjelovanje na natječaju.



"Od samog početka su znale da im je konkurent tvrtka u državnom vlasništvu. Sve do sada nisu postavljale to pitanje. Mislim da te tvrtke ne dovode u pitanje kinesku kompaniju, mislim da one u stvari dovode u pitanje nadležnost hrvatske vlade te europskih institucija", istaknuo je Hu.



Podsjetio je također da Kina ima jako dobre odnose i s Austrijom, Italijom i Turskoj te da njihove tvrtke surađuju s kineskim tvrtkama, uključujući i one u vlasništvu države.



"Zašto to nije bilateralni problem Kine i tih zemalja, ali je postao u Hrvatskoj", zapitao se veleposlanik i dodao da "to jednostavno ne može razumjeti".



"Igraju na političku kartu"





Smatra da te tvrtke samo misle na svoj vlastiti profit, a kineske tvrtke "gledaju širu sliku, uzimajući u obzir sveukupnost odnosa Kine i Hrvatske".Tvrtke koje su uložile žalbu optužio je da "igraju na političku kartu" te će možda doći do odgode početka izgradnje Pelješkog mosta."Vjerujem da će relevantne institucije u Hrvatskoj brzo odgovoriti na te žalbe kako bi se ugovor uskoro potpisao i što prije započela izgradnja", kazao je Hu.Odluku Hrvatske da izgradnju tako važnog strateškog projekta u zemlji povjeri Kinezima ocijenio je "jako dobrim odabirom", uz uvjerenje da bi Kinezi izgradili most najbolje kvalitete u najkraćem mogućem roku."Više od polovice svih tzv. super mostova u svijetu izgradile su kineske tvrtke", rekao je Hu. Također je ocijenio odluku Hrvatske da šalje "pozitivan signal kineskoj strani" - da hrvatska vlada pozdravlja ulaganja iz Kine."Vjerujem da su brojne kineske tvrtke primile tu poruku", dodao je.Na konferenciji za novinare se osvrnuo i na istragu o telefonskim prevarama i kazao da se među 63 uhićenih osumnjičenika nalazi 61 Tajvanac."Hrvatska policija je pokazala osjetljivost prema tom pitanju i u svojoj istrazi se vodi politikom 'jedne Kine'. Cijenimo to", kazao je veleposlanik."Politika jedne Kine je u temelju naših odnosa. Vjerujemo da će se osumnjičenici izručiti kineskoj strani kako bi im se sudilo", kazao je Hu.Prema njegovim riječima, radi se o novoj vrsti kriminaliteta koji se proširio po cijelom svijetu te je pozvao na "snažni odgovor". Uhićena skupina je, dodao je, uključena u 12 slučajeva, a iznos ilegalno stečenog novca se penje na milijardu eura.Što se tiče sveukupnih odnosa Kine i Hrvatske, veleposlanik Hu je 2017. nazvao "velikom političkom godinom", a od 2018. očekuje da se pokaže "velikom godinom u praktičnoj suradnji" između dvije zemlje.Najavio je otvaranje Kineskog kulturnog centra i ocijenio da je došlo vrijeme za uspostavu direktnih letova. Kao glavni prioritet u daljnjem razvoju bilateralnih odnosa naveo je jačanje trgovinske razmjene i suradnje u području turizma. U rujnu ove godine bi se u Dubrovniku trebao održati sastanak ministara zemalja okupljenih u inicijativi "16+1", koja obuhvaća zemlje srednje, istočne i jugoistočne Europe i Kinu.Uz "Jedan pojas, jedan put" to je još jedna od platformi na kojima Kina, kako je rekao veleposlanik, gradi suradnju s ostalim zemljama na brojnim područjima.U svojim izjavama Hu je istaknuo da je novi zamah u odnosima dviju zemalja ostvaren zahvaljujući snažnoj potpori hrvatskog državnog vrha te da mu je drago da ta potpora postoji u svim političkim strankama.