Kinesko gospodarstvo poraslo 6,8 posto, više od očekivanja

KINESKO gospodarstvo poraslo je u prvom tromjesečju ove godine 6,8 posto na godišnjoj razini, isto kao i u prethodnim kvartalima, što se zahvaljuje snažnom rastu potrošnje i investicija.



Analitičari su procjenjivali da će bruto domaći proizvod (BDP) porasti za 6,7 posto jer su očekivali usporavanje investicija u nekretnine, s obzirom na to da lokalne vlasti nastoje zauzdati snažan rast cijena nekretnina, pa su uvele mjere za sprječavanje špekulacija, dok kamate na hipotekarne kredite rastu.



No, to se nije dogodilo. Investicije u nekretnine porasle su u proteklom tromjesečju za 10,4 posto na godišnjoj razini, što je čak i brže u odnosu na 9,1-postotni rast u prvom tromjesečju 2017. godine.



Podaci kineskog statističkog ureda, objavljeni u utorak, pokazuju da i ostale investicije snažno rastu. Tako su investicije u infrastrukturu skočile 13 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.



Ukupno su investicije u fiksni kapital porasle 7,5 posto na godišnjoj razini, pri čemu su investicije privatnog sektora, koje čine oko 60 posto ukupnih investicija, porasle 8,9 posto.



Snažan poticaj rastu BDP-a dala je i osobna potrošnja, pa je tako u ožujku promet u trgovini na malo skočio 10,1 posto na godišnjoj razini, brže u odnosu na prethodne mjesece i više nego što su analitičari očekivali.



"Potrošnja je doista snažna jer snažno rastu plaće u urbanim područjima. Podcijenili smo snagu potrošnje u Kini", kaže Iris Pang, ekonomistica u ING-u.





Na kvartalnoj je razini rast gospodarstva u prvom tromjesečju iznosio 1,4 posto, blago sporije u odnosu na 1,6 posto u prethodnom kvartalu.No, rast od 6,8 posto na godišnjoj razini veći je u odnosu na ciljane razine vlade koja procjenjuje da će u ovoj godini gospodarstvo porasti 6,5 posto.Ostvare li se procjene vlade, bit će to najsporiji rast u posljednjih 26 godina.Ipak, podaci ukazuju na stabilan rast drugog po veličini svjetskog gospodarstva, nakon duljeg razdoblja usporavanja izazvanog nastojanjima vlasti da zauzdaju rizično kreditiranje i presnažan rast cijena na tržištu nekretnina.Analitičari kažu da takav rast ostavlja prostora vlastima za daljnje reforme i da su podaci za prvo tromjesečje postavili snažan temelj za cijelu godinu, koja bi mogla biti izazovna, s obzirom na to da SAD najavljuje carine na uvoz kineskih proizvoda, a Peking protumjere istog intenziteta.Isto tako, u posljednje vrijeme kineski predsjednik Xi Jinping poručuje da će Kina produbiti ekonomske i financijske reforme te dodatno otvoriti svoja tržišta stranim investitorima jer teži pomaku od rasta gospodarstva po visokim stopama prema visokokvalitetnom rastu.