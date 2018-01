Kirurg koji je presadio srce maloj Riti: "Znali smo da to moramo napraviti"

Foto: Nova TV

KIRURG koji je transplantirao srce četverogodišnjoj djevojčici Riti u KBC-u Zagreb, Darko Anić, gostovao je u večerašnjem Dnevniku Nove TV.



"To je naš posao. Mislim da bi i vi rado znali da vam je operater čovjek koji je staložen, koji ne podliježe emocijama. Znamo da sve emocije utječu na pravo na rasuđivanje. To je posao kao svaki drugi. Znamo da to moramo napraviti i to smo napravili. Rita nije ni najmlađa, ni najstarija kojoj smo radili transplantaciju. Najmlađe je dijete bilo staro par dana, imalo je 800 grama. To je posao kao svaki drugi, morate biti profesionalac", kaže Anić.



"Prva stvar koja se uči na pedijatriji je da dijete nije mali čovjek. Osim što je sve manje, pa zbog toga morate biti oprezniji, isto tako, stanice još nisu potpuno sazrele, tako da je sve malo drugačije, nije kao odrasli, tako da treba biti malo oprezniji. Ali opet, ako čovjek voli svoj posao, onda je to-to", poručio je.

Ritino stanje je jako dobro



Rita se, kaže liječnik koji ju je operirao, dobro oporavlja.



"Ja je čujem, ona je tu s druge strane i smije se. Stvarno ide jako dobro, to vjerojatno sve zanima. Ide zapravo i predobro, mimo očekivanja. Uvijek kod transplantacije sve ide malo sporije. Moramo paziti na sve. Ona će sigurno još neko vrijeme biti u bolnici, dok ne posložimo lijekove koje treba uzimati, onda će tek moći ići doma.



Hrvatska je po pitanju transplantacija u samom svjetskom vrhu.



"Hrvatska ima oko 35 - mislim da je bilo prošle godine. To su službeni rezultati transplantacija srca u Hrvatskoj. Radimo ih mi, radi ih Dubrava. To je broj oko kojeg se stalno okreću. Dječje transplantacije su rjeđe. Njih će biti jedna do dvije ili neke godine niti jedna, ali to je taj broj oko kojeg se to kreće", ispričao je Anić za Dnevnik Nove TV.

Operacija trajala 12 sati.

Podsjetimo, prije dva dana je zrakoplovom vlade Republike Hrvatske iz Beča do Zračne luke Franjo Tuđman izvršen hitan medicinski let u svrhu transplantacije srca četverogodišnjoj djevojčici, Riti.

Liječnički tim sa srcem je vladinim zrakoplovom stigao u Zagreb te je vozilom namijenjenim za potrebe transplantacije, uz osiguranu policijsku pratnju, srce prevezeno do KBC-a Zagreb (Rebro).



Transplantacija je u poslijepodnevnim satima završena i bila je uspješna.

Rita je transplantaciju srca čekala mjesecima. Za tu dob nema mnogo donora pa su liječnici odlučili ugraditi umjetno srce. No samo sat i pol nakon ugradnje umjetnog srca stigao je poziv iz Beča - pronađeno je pravo srce za Ritu. Nakon jedne zahtjevne operacije slijedila je druga - transplantacija, nakon koje se sada Rita oporavlja.

Nedostaje ljudi i opreme

Ipak, u pozadini priče oko male Rite krije se stara boljka hrvatskog zdravstva- nedostatak ljudi i opreme. Liječnici koji su Riti spasili život sami su to kazali u razgovoru za RTL.



"Da bi bili još bolji, ono što nama nedostaje ovdje u jedinici intenzivnog liječenja je jedan kvalitetan ultrazvuk, da ne moramo posuđivati s pedijatrije ili s kardiologije. Trebali bi imati svoj jer danas se više kardijalna anestezija bez primjene ultrazvuka ne može raditi i nigde se više ne radi u svijetu. Mi zasad još toga nemamo", kaže Višnja Ivančan sa Odjela za anesteziologiju i intenzivno liječenje kardiokirurških i vaskularnih bolesnika KBC-a Zagreb.



Jednako kronično nedostaje i liječnika.



"I od nas nažalost odlaze ljudi i ja mislim da to nije stvar niti novaca nego je stvar organizacije i načina rada. Nažalost, prošle godine nam je otišao pedijatijski kardiolog, otišao je educirani peijatrijski kardijalni kirurg iz ove kuće. Tako da mi educiramo ljude, ali čovjek ide tamo gdje misli da mu je bolje", komentira Anić, ovaj put za RTL.