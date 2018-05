Kiša poplavila autocestu A3, pogledajte snimku

Screenshot i video: Čitatelj Indexa

OBILNA kiša poplavila je danas dijelove autoceste A3 između Kutine i Zagreba. Čitatelj nam je poslao snimku na kojoj se vidi kako je poplavljen cijeli trak autoceste.







Sutra će u istočnoj Hrvatskoj biti djelomice sunčano, ali ne i posve stabilno pa će uz umjerenu naoblaku mjestimice biti kiše, uglavnom u zapadnoj Slavoniji. Vjetar ponegdje umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 14 °C, a najviša dnevna između 19 i 21 °C, javlja HRT.



Podjednaka temperatura zraka bit će i u središnjoj Hrvatskoj, također uz djelomice sunčano vrijeme, s promjenjivom naoblakom. Mjestimice će biti kiše ili kratkotrajnih pljuskova. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni.



Na sjevernom Jadranu i u gorju promjenjivo i nestabilno. Uz umjeren i jak razvoj oblaka ponegdje će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, koji mjestimice mogu biti i obilniji. Puhat će povremeno umjeren jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 9 °C, uz obalu između 12 i 16 °C, a najviša dnevna uglavnom između 14 i 18 °C, u Gorskom kotaru malo niža.



Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije djelomice sunčano i nestabilno. Uz povremeno umjerenu naoblaku ponegdje će biti kiše, pa i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, osobito sredinom dana i poslijepodne. Puhat će slab do umjeren južni vjetar, prema večeri jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 22 °C.



Nestabilno i na jugu Hrvatske, uz dosta sunca, ali lokalno i pljuskova i grmljavine, osobito u drugom dijelu dana. Puhat će umjeren južni vjetar, poslijepodne u okretanju na jugo.