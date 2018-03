KLIZIŠTE I DALJE AKTIVNO Gradonačelnik Kostajnice: Nije istina da su neki pokušali opljačkati kuće

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

DAN nakon strašnih scena kada se urušilo sedam kuća u Hrvatskoj Kostajnici, a dvije su napukle, razgovarali smo s gradonačelnikom Kostajnice Daliborom Bišćanom.



Pitali smo ga jesu li točne informacije da je netko pokušao opljačkati porušene kuće na klizištu koje je i dalje aktivno.

Gradonačelnik Kostajnice: Poduzeli smo sve da ne dođe do pljački



"Nitko nije pokušao opljačkati te kuće. Poduzeli smo sve da se to ne dogodi. To je klizište, većina se boji prići, a mi smo osigurali da se takvo što ne bi dogodilo. Tri policijske patrole su tamo, nema brige", poručio je za Index Bišćan koji kaže da je cijelo vrijeme na terenu.



"Situacija je nepromijenjena. Mi s ljudima radimo psihološke testove da vidimo jesu li prebrodili stres, da mogu što prije nastaviti s normalnim životom. Sad će geolozi napraviti istražne radnje i kad vidimo stoji li to ili se kreće, pristupit ćemo s HGSS-om, Crvenim križem i vatrogascima".

"Svi su zbrinuti"





"Dobit će se u zamjenu druge kuće. Svi ljudi su zbrinuti", kaže Bišćan.Smeta mu, kaže, što novinari uzimaju izjave od ljudi koji nisu iz Hrvatske Kostajnice."Novinari zaustave auto i snimaju. I onda se on žali što oko Siska ima više vode pa ne može voziti brzo i iz tog se napravi ekskluziva."

Urušilo se sedam kuća, a još dvije su napukle



Podsjetimo, na predjelu Stari put u Hrvatskoj Kostajnici jučer se uslijed velikih poplava aktiviralo klizište koje je odnijelo gotovo pola brda i sedam kuća. Ljudi su iskakali kroz prozore i s balkona svojih kuća kako bi se spasili.

Dvadeset i troje mještana je evakuirano. Desetoro njih prenoćilo je u obližnjem hotelu, a ostatak kod rodbine. Hotel će im biti na raspolaganju i idući tjedan, a nakon toga će na raspolaganju imati kontejnere Crvenog križa.

Još uvijek traje izvanredno stanje, vodostaj Une i dalje raste

U Hrvatskoj Kostajnici problem je i rijeka Una čiji vodostaj i dalje raste. U 9 sati bio je na 453 centimetra. Područje uz Unu je i dalje poplavljeno.

Na snazi je još uvijek izvanredno stanje, ali noć je protekla mirno, bez novih klizišta.

Zbog proglašenja izvanrednih mjera obrane od poplava, na području Hrvatske Kostajnice uvedeno je 24 satno dežurstvo HGSS Stanice Novska.



Pripadnici HGSS-a su uz jednog vatrogasca, troje djelatnika hitne medicinske pomoći i jednog policajca čamcem hitno prevezli staricu koja boluje od šećerne bolesti.