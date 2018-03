Klizište u Hrvatskoj Kostajnici je i dalje aktivno, vodostaj Une opada

Foto: Hina

U HRVATSKOJ KOSTAJNICI vodostaj Une je u laganom opadanju, no klizište je još uvijek aktivno pa policijski službenici osiguravaju mjesto događaja, izvijestili su u srijedu iz Policijske uprave sisačko-moslavačke nakon katastrofalnog klizanja tla u utorak u 14 sati u kojem je potpuno ili djelomično stradalo 12 obiteljskih kuća.



"U ulici Stari put u Hrvatskoj Kostajnici je najvjerojatnije zbog trenutačnih vremenskih neprilika, natopljenosti tla od topljenja snijega, došlo do odrona zemlje s brda i klizišta. Od odrona velike količine zemlje u potpunosti je za sada srušeno sedam kuća, dok je jedna napukla i nagnula se. Tri kuće su bile nenaseljene, dok su iz drugih ukućani uspjeli na vrijeme izaći te nitko nije ozlijeđen. S obzirom na to da je klizište još uvijek aktivno, policijski službenici mjesto događaja do daljnjega osiguravaju radi zaštite ljudskih života i imovine", stoji u službenom priopćenju iz PU sisačko-moslavačke o uzrocima tragedije.



Demantirane glasine o krađama



Kostajnicom se pronio i glas kako je već prve noći opljačkano nekoliko kuća. Međutim, u Policijskoj upravi demantiraju takve glasine i napominju kako policijski službenici danonoćno osiguravaju područje klizišta. Tako se i jedna vlasnica kuće žalila na policiju, koja joj nije omogućila da uđe u svoju oštećenu kuću po lijekove. Ona je upućena liječniku opće prakse da joj izda nove recepte.



Svi stanovnici stradalih kuća privremeno su evakuirani, neki su preselili kod rodbine, a petnaestak ih je smješteno u kostajnički Hotel Central. Svi su u stanju šoka, jer su u samo nekoliko minuta izgubili životnu imovinu.



Kako je najavio kostajnički gradonačelnik Dalibor Bišćan, u tijeku su dogovori da se za stradalnike organizira i psihofizička pomoć.



Na teren će uskoro izaći građevinski stručnjaci kako bi ustanovili stupanj oštećenja kuća, a pretpostavlja se kako se ni manje oštećene kuće neće moći sanirati, jer je život na ugroženom području nesiguran. Osim toga, stanovnici neoštećenih kuća na ugroženom području sada žive u strahu da se klizanje tla ne ponovi.Tragedija klizanja terena u drugi je plan stavila opasnost od poplava. Ohrabrujuće je da se vodostaj Une nalazi u laganom opadanju, oko jedan centimetar na sat. Tako je u srijedu u podne iznosio 451 centimetar, što je šest centimetara manje nego protekle noći. Ipak, na snazi je izvanredno stanje obrane od poplava i sve se službe nalaze u stalnoj pripravnosti.Iz Ministarstva obrane izvijestili su da je u Sisačko-moslavačkoj županiji 90 pripadnika namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH koje i dalje pružaju pomoć u obrani od poplava civilnom stanovništvu Letovanića i Petrinje u Sisačko-moslavačkoj županiji koji su ugroženi poplavama nastalim uslijed kopnjenja velikih količina snijega.U Letovaniću je 70 pripadnika OS RH, a 20 ih je angažirano na području Petrinje.Pripadnici Oružanih snaga s motornim strojevima i vozilima angažirani su na aktivnostima u pomoći u obrani od poplava, tamo gdje je prema procjenama nadležnih civilnih institucija to najpotrebnije te sukladno odluci ministra obrane Damira Krstičevića koji je jučer obišao je poplavljena područja u Hrvatskoj Kostajnici i Letovaniću.