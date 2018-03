KLJUČNA 24 SATA Neke rijeke još rastu, nasipi jedva drže, kuće potpuno pod vodom: "Nije gotovo"

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL, HGSS

IAKO vodostaji većine rijeka stagniraju ili su u blagom padu, u potopljenim dijelovima Hrvatske situacija je i dalje vrlo teška. Glavnina vodnog vala trebala bi proći do nedjelje, ako ne bude jačih oborina.



Golema količina vode stigla je iz karlovačkih rijeka s jedne i Une s druge strane. U Jasenovcu je stanje i dalje teško, nasipi su natopljeni i povremeno popuštaju, što mještani i ostale službe brzo rješavaju. Mlaka, Košutarica i Uštica najugroženija su mjesta na tom području. I sinoć su mještani, vatrogasci i policija spašavali nasip, javlja HRT.



Kritična 24 sata



Pad rijeke Kupe nastavio se i danas. Zadnje mjerenje vodostaja rijeke Odre pokazao je ponovno porast od 1 centimetra u odnosu na jučer u podne. To je ukupni pad od 9 centimetara, što je dobra vijest za mjesta Letovanić, Stari Brod i Žažine. Međutim, raste vodostaj Odranskog polja i to prijeti mjestima Staro Pračno, Tišina Kaptolska i Sela.



U Starom Pračnom došlo je do kratkotrajnog popuštanja nasipa, ali brzo je saniran i izbjegnute su teže posljedice.



Nekoliko kuća u Školskoj ulici u Selima okruženo je vodom. Za mještane je organizirana redovita opskrba hranom i drugim potrepštinama.



Sljedeća 24 sata su ključna jer se nakon toga očekuje stagnacija, a onda i moguće opadanje vodostaja.





Opasnost još nije prošla



Na području Jasenovca angažirano je 10 pripadnika MORH-a i dva motorna vozila, na području jasenovačkog deponija i mjesta Košutarice 40 pripadnika i četiri motorna vozila, u Mlaki 54 pripadnika, 11 čamaca i devet motornih vozila, a u mjestu Bročicama 38 pripadnika i jedna amfibija te pet čamaca i dva motorna vozila, izvijestio je MORH.





Pripadnici Hrvatske vojske - njih 10 i jedno motorno vozilo angažirani su i na području mjesta Uštice, a na području Letovanića je i cisterna za opskrbu stanovništva pitkom vodom.Ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Dragan Lozančić ocijenio je danas odgovarajući na novinarsko pitanje o trenutačnoj opasnosti od poplava kako je "prerano reći da je sve u redu"."Zbog upravljanja velikim količinama vode bojim se da ćemo još dva dana morati biti jako oprezni i nadzirati sve crte obrane", istaknuo je Lozančić u Splitu, gdje sudjeluje na međunarodnoj konferenciji o sigurnosti gradova.Vodostaj rijeke Like u Kosinjskoj dolini stagnira. HRT neslužbeno doznaje da se jučer sastalo povjerenstvo za Studiju utjecaja na okoliš hidroelektrane Kosinj 2, koja bi bila jedino rješenje za hidro-stabilizaciju. To znači da bi dolina bila potopljena, a stanovništvo iseljeno.Vodostaj rijeke Save kod Županje trenutačno je u laganom porastu. Očekuje se još najviše deset do dvadeset centimetara, maksimalno 940, što je u okvirima redovnih mjera obrane od poplava pa se ne očekuju izvanredne situacije, rekao je voditelj Hrvatskih voda, Vodnogospodarske ispostave za mali sliv Biđ-Bosut, Josip Kuterovac.

Sava raste u Slavonskom Brodu



Sava tako i dalje raste u Slavonskom Brodu, a u popodnevnim satima izlila se na gradsku šetnicu.



Vodostaj izmjeren u 16 sati iznosio je 844 centimetara.



Slavonski Brod tako od proglašenja izvanrednih mjera obrana od poplava dijeli samo šest centimetara vodostaja rijeke Save.



Očekuje se kako će do kraja dana biti proglašene izvanredne mjere obrane od poplava, a kako izgleda stanje uz obalu Save u Slavonskom Brodu, pogledajte na sljedećim fotografijama.