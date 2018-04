Koliko će trajati ovo ljeto usred proljeća? Još dugo

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

DRUGI dio travnja obilježile su u Hrvatskoj, ali i većem dijelu Europe, natprosječno visoke temperature za ovaj dio godine. Temperatura je posljednjih dana u Zagrebu, ali i ostatku Hrvatske, bila visoka kao malo kad u povijesti mjerenja ovog dijela travnja. Ponegdje je imala čak i ljetne vrijednosti.

Do kada će trajati ova iznadprosječna toplina i temperature koje će rasti preko 25 Celzijevih stupnjeva? Čini se da će potrajati do početka svibnja.

U istočnoj Hrvatskoj najviša se dnevna temperatura i danas dizala do 27 Celzijevih stupnjeva. U središnjoj Hrvatskoj temperature su se također kretale preko 25 Celzijevih stupnjeva, dok su na jugu zemlje išle i preko 26 stupnjeva.



Sutra stabilno, suho i toplo



U istočnoj Hrvatskoj sutra će prevladavati sunčano. Ujutro u dolini rijeke Save mjestimice može biti magle, a poslijepodne lokalnih pljuskova. Vjetar uglavnom slab južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura većinom od 10 do 13 °C, a najviša poslijepodnevna 26 ili 27 °C.



Podjednako iznadprosječno toplo bit će i u središnjoj Hrvatskoj, te također pretežno sunčano, ujutro uz rijeke uz mogućnost mjestimice kratkotrajne magle. Zapuhat će ponegdje umjeren jugozapadni vjetar, na sjeverozapadu moguće i jači.





U gorju i na sjevernom Jadranu će sunčano vrijeme ponegdje pratiti slab do umjeren dnevni razvoj oblaka, a ujutro moguće i magla po kotlinama, ponajprije Like. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na sjevernom Jadranu i jugo, uz većinom malo valovito more. Temperatura zraka ujutro od 7 do 10 °C, uz more 11 do 14 °C, a poslijepodne 23 do 26 °C, u gorju 20 do 23 °C.Većinom slabo jugo i jugozapadnjak puhat će i u većem dijelu Dalmacije, gdje će također biti sunčano. U Dalmatinskoj zagori, ponajprije iza Biokova, poslijepodne se očekuje dnevni razvoj oblaka uz mogućnost lokalnog pljuska i grmljavine. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 9 do 12 °C, uz more 13 do 16 °C, a najviša od 22 do 26 °C.Pretežno sunčano bit će i na jugu Hrvatske, gdje su u noći i ujutro mjestimice mogući niski oblaci i magla. Vjetar slab, more mirno, a najviša dnevna temperatura između 22 i 25 °C, javlja HRT.U četvrtak na kopnu porast naoblake, te uglavnom u drugom dijelu dana mjestimice kiša, pa i u obliku pljuskova, uz mogućnost grmljavine. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar pa će se temperatura malo sniziti. U petak još malo svježije, a i oblačnije, no uglavnom suho. U subotu djelomice sunčano i danju toplije, uz mogućnost ponekog poslijepodnevnog pljuska.Na Jadranu se i sljedećih dana nastavlja većinom sunčano i toplo vrijeme, a uz slab vjetar na južnom Jadranu do petka postoji mogućnost pojave niskih oblaka i magle. Na sjevernom i srednjem Jadranu slabo i umjereno jugo i jugozapadnjak u petak će okrenuti na buru, podno Velebita ujutro i jaku. U subotu povremeno umjerena naoblaka, a zapuhat će umjereno jugo.

I servis Severe Weather Europe najavljuje iznadprosječno visoke temperature na jugu Europe, ali i u Hrvatskoj. Najviše dnevne temperature mogle bi u tim dijelovima Europe biti i do 11 Celzijevih stupnjeva više od prosjeka.

Iako nisu pouzdane, dugoročne prognoze govore da bi ove iznadprosječno visoke temperature za proljeće mogle trajati do početka svibnja, odnosno do 4. svibnja kada stiže jača promjena vremena i osjetnije zahlađenje i pad temperatura za pet-šest stupnjeva.