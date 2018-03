Kolinda: Iz susreta s građanima doznajem da je glavno pitanje kako preživjeti

Screenshot: HRT

PREDSJEDNICA Kolinda Grabar Kitarović u intervjuu za Hrvatsku radioteleviziju prokomentirala je aktualne događaje u zemlji. Na početku se osvrnula na preporuke Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima.

"Vidjeli smo i preporuke Vijeća i reakcije javnosti koje su vrlo raznolike. Ovo je iznimno teško pitanje oko kojeg ćemo se teško složiti. Pozdravljam činjenicu da su se tim pitanjem bavili stručnjaci i mislim da to mora ostati u stručnoj domeni. Sam sadržaj dokumenta pokazuje koliko je to složeno pitanje i doista držim da ga ne treba postaviti kao jedno od primarnih pitanja političke scene za političku javnost, jer se skreće pozornost s onoga što je bitno", kazala je predsjednica.

Istaknula je da se pitanjima prošlosti trebaju baviti stručnjaci, a da političari trebaju voditi računa o životu građana.

"Trebali bismo istraživati javno mnijenje ne o političarima, nego o životnim pitanjima, kako bi se na taj način našla crta kojom bismo mi državnici trebali ići. Iz susreta s građanima doznajem da je glavno pitanje kako preživjeti, kako osigurati hrvatsku budućnost, a u tome bi ideološka pitanja trebala biti u domeni stručne javnosti, a mi kao državnici bismo se trebali baviti gospodarskim pitanjima, zapošljavanjem, demografijom i slično", rekla je Grabar Kitarović.

"Hrvatska mora sprintati, a ne samo trčati"

"Svi mi koji smo na državnim funkcijama, ali i oporba, predstavnici udruga, komora, svi bismo se trebali baviti pitanjem gospodarstva. Duboko me zabrinjava činjenica da Hrvatska stagnira. To vidimo iz podataka o rastu BDP-a. BDP usporava. Neću reći da Hrvatska nazaduje, ali očito stoji, tapka u mjestu dok drugi napreduju", dodala je, naglasivši da je zabrinjavajuće da je rast hrvatskoga BDP-a ispod prosjeka 28 država EU-a.

"To su zabrinjavajući podaci koji pokazuju da u ovim trenucima kad je EU izašao iz krize i kad su se otvorile nove mogućnosti, mi ih nismo u stanju iskoristiti. To pokazuje da parcijalne reforme nisu dovoljne, nego trebamo provesti širok raspon reformi kako bi se pokrenulo hrvatsko gospodarstvo, a njegov rast ovisi o turizmu, koji je djelatnost koja je previše ovisna o drugima. Činjenica je da turizam mora biti samo dodana vrijednost na naše gospodarstvo koje se mora restrukturirati i biti usmjereno na izvoz. BDP nam ovisi i o osobnoj potrošnji koja stagnira i počela je opadati", rekla je predsjednica. Istaknula je da se hrvatsko gospodarstvo mora zasnivati na izvozu te da Hrvatska "mora sprintati, a ne samo trčati". Predsjednica smatra da je 2018. godina u kojoj se trebaju provoditi reforme.

"Mislim da se u tome slaže i oporba te da trebamo dati konstruktivnu potporu vladi. Pozdravljam napore koji su učinjeni prošle godine na poreznoj reformi. Oni su dali svoje rezultate, ali oni su izbijelili i ne osjećaju se pozitivni učinci te reforme. Uz fiskalnu reformu koju je neophodno nastaviti dalje, ja spadam u ljude koji smatraju da se snižavanjem poreza dovodi do veće gospodarske aktivnosti, ulaganja i razmjene, a u Hrvatskoj je bitna i predvidljivost. Neće doći ulagači, ako ne znaju što mogu očekivati u sljedećih 10 do 15 godina. Jedan od naših najvažnijih nedostataka je nedostatak kapaciteta za provođenje reformi", rekla je Grabar Kitarović.

"Trebamo nastaviti i s reformom tržišta rada. Imamo previše radne snage koja je pasivna. Ne možemo dopustiti da s jedne strane imamo 14 posto nezaposlenih, a s druge strane zanimanja koja su deficitarna. S time je povezana i obrazovna reforma. Sve je povezano", ustvrdila je.

"Moramo biti ambiciozniji"

Dotaknula se i komentara koji se mogu čuti u javnosti da svojim javnim istupima zapravo upućuje kritike vladi.

"Moja namjera apsolutno nije biti kritika Vladi. Pratim njihov rad i u trenucima kad trebam biti kritična onda jesam u ime hrvatskih državljana koji su me izabrali. Ovi problemi su posljedice godina i desetljeća krivog rada i krivog djelovanja u Hrvatskoj. Razumijem devedesete godine, imali smo ratno stanje, nažalost propustili smo veliki val ulaganja u zemlje u tranziciji, međutim, sad ne postoji nikakav razlog da ne iskoristimo nove investicije i ulaganja, a posebno europske fondove. Ovo nije kritika vlade, ovo je ukazivanje na probleme u društvu", rekla je predsjednica u intervjuu za HRT.

"Treba hrabrosti, presjeći stanje, donijeti hrabre, odlučne odluke za donijeti reforme koje su za početak bolne, ali koje zapravo trebaju otkloniti postojeću bol u društvu. Otegotni faktor je situacija s Agrokorom. Ja sam bila kritična u jednom dijelu zbog privida korupcije koju treba dokazati, kao i visokih naknada koju su primali savjetnici, usto priznajem vladi da se u posljednjih godinu dana uhvatila u koštac s tim problemom, da je uspjela zadržati stabilnost hrvatskog gospodarstva, ali to nam je pitanje oduzelo toliko energije, da se bavimo stvarima koje mogu pokazati da se hrvatsko gospodarstvo može pokrenuti", rekla je.

"Držim da možemo biti ambiciozniji. Ja sam po prirodi ambiciozna osoba i volim ambiciozne projekte", kazala je predsjednica.

"Neću se miješati u opoziv pojedinih članova vlade"

Dotaknula se i teme Agrokor, ostavke Ante Ramljaka, ali i zahtjeva oporbe za smjenom Martine Dalić.

"Moram reći da ne poznajem osobno novog izvanrednog povjerenika niti njegovu zamjenicu, ne poznajem njihov rad i ne mogu suditi koliko je kvalitetna odluka, ali pozdravljam odluku da je došlo do promjena i želim im sreću u radu, ali trebamo se okrenuti i drugim pitanjima. Agrokor koliko god bio velik, nije jedina tvrtka u Hrvatskoj".

"Zahtjevi za opoziv pojedinih članova vlade stvar je demokracije, a na vladajućima je kad će to učiniti i hoće li, a i oporba mora snositi posljedice svojih odluka. Ja se u to neću miješati. Jednako kao i pitanje imenovanja predsjednice Povjerenstva za sukob interesa. To je u domeni sabora i to ne želim komentirati", zaključila je predsjednica Grabar Kitarović.