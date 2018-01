Kolinda nije došla na prijem povodom proslave pravoslavnog Božića, Pupovac nezadovoljan

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

NAKON primanja u povodu proslave pravoslavnog Božića, predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković i predsjednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) Milorad Pupovac izrazili su uvjerenje da će zajednički rješavati probleme koje u Hrvatskoj imaju pripadnici srpske nacionalne manjine.



''Politika koju vodi moja vlada i politika HDZ-a kao glavnog partnera u parlamentarnoj većini je da želimo da manjine budu uz vladu, uz nas, da na široko prihvaćenoj političkoj platformi zajednički rješavamo pitanja koja su važna za sve naše građane'', rekao je Plenković u izjavi novinarima.



Plenković drži da ustavnopravni okvir u Hrvatskoj jamči velika prava svim manjinama i da se dosadašnja suradnja pokazala dobrom te da će se i nastaviti.



Upitan kako komentira to što na primanje, koje organizira Srpsko narodno vijeće, nitko nije došao iz Ureda predsjednice RH iako je predsjednica bila pozvana, Plenković je rekao da on nije komentator te da je on bio pozvan pa je došao. Na daljnje pitanje misli li da je to dobra poruka, rekao je da svatko mora odgovarati za svoje pozivnice i da on ne može odgovarati za pozivnice drugih ljudi.



Pupovac: Voljeli bismo da je predsjednica bila s nama





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Na primanje su, rekao je Pupovac odgovarajući na isto pitanje, pozvali sve za koje misle da su trebali biti s njima, od predstavnika državnog vrha i vjerskih zajednica do političkih stranaka, sindikata i nevladinih organizacija.''Mnogi su se odazvali, drugi su sigurno imali za sebe ili za nas opravdane razloge da ne budu danas s nama'', rekao je Pupovac.Rekao je kako bi voljeli da je predsjednica bila s njima, ili da je "bila u nekoj drugoj osobi", ali budući da nije bila, oni će to prihvatiti kao nešto na što ne mogu utjecati.Odgovarajući na pitanje vjeruje li da će biti ispunjena obećanja Plenkovića o rješavanju problema manjina koje su u nekim područjima bez struje, Pupovac je rekao da je krajem prošle godine dogovoreno da ova godina bude godina finalizacije tih krupnih zaostataka koji stvaraju nepravdu među građanima Hrvatske i loše tretiraju naselja i područja u kojima žive Srbi pa onda i same Srbe.Pupovac je rekao kako je uvjeren da će to riješiti u ovoj godini jer bi drugačije bilo teško za vladu i predstavnike srpske manjine da na bilo koji način to opravdavaju ljudima koji više od desetljeća čekaju da im kuće budu ponovno priključene na struju i da imaju vodu u domovima.