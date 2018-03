Kolinda pisala Plenkoviću, odgovorio joj ministar pravosuđa: "Itekako mislimo na blokirane"

Foto: FAH

NAKON što je predsjednica pozvala premijera Andreja Plenkovića da primi predstavnike udruge Blokirani kako bi se pridonijelo rješenju problema više od 300 tisuća blokiranih građana, ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković izjavio je Hini da oni itekako vode računa o tom problemu, te je pozvao predstavnike udruge Blokiranih da sudjeluju u izradi novog ovršnog zakona.



Ministar je rekao da su prošle godine donijeli snažne mjere izmjena ovršnog zakona prema kojima jedina nekretnina više ne može biti predmet ovrhe i prema kojima se u ovrsi ne može prodati nekretninu za dug manji od 20 tisuća kuna, a također je povećan i neovršivi dio plaće.



No ministar napominje da su svjesni svih problema ovrhe formirali radnu skupinu koja radi na izradi novog prijedloga ovršnog zakona, a u tu skupinu su postavljeni i predstavnici udruge Blokirani.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

''Mi smo stavili udrugu Blokirani koji tu ne dolaze, ali vrata su im otvorena, ja se nadam da će se priključiti u tom postupku i zastupati svoje stavove'', rekao je Bošnjaković.Ministarstvo također, prema Bošnjakovićevim riječima, radi na mjerama određenih mogućnosti da smanje broj trenutno oko 324 tisuće blokiranih ljudi. To su, dodao je, već najavili kroz to da će država određeni dio potraživanja otpisati umanjivanjem porezne osnovice svima onima koji otpišu svoja potraživanja.Najavio je također da će promijeniti zakon o stečaju osobnih potrošača tako da će proizvesti ubrzani stečajni postupak u kojem će građani koji su blokirani do 20 tisuća kuna dulje od tri godine moći sukladno mogućnostima vratiti dug, ili će, ako nemaju mogućnosti, nakon kraćeg vremena potpuno izaći iz blokade."To su mjere koje smo napravili i mjere na kojima radimo i mislim da itekako vodimo računa o tome'', rekao je ministar komentirajući pismo kojim predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović poziva premijera da primi predstavnike udruge Blokirani kako bi se pridonijelo rješenju problema više od 300 tisuća blokiranih građana.