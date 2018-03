Kolinda pozvala Putina u posjet, Plenkovića pitali što misli o tome

Foto: Petar Glebov/PIXSELL, Patrik Macek/PIXSELL



PREMIJER Andrej Plenković komentirao je u Bruxellesu poziv predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da posjeti Hrvatsku, kazavši da o primjerenosti toga poziva treba pitati predsjednicu.



"Vidio sam maloprije tu vijest. Predsjednica je očito razgovarala s predsjednikom Putinom nakon njezina posjeta prije nekoliko mjeseci Moskvi i Sočiju. Vjerojatno je to dio dogovora od tada, koliko sam ja razumio nakon što smo razgovarali nakon njezina posjeta. Ovo je sigurno bio prigodni razgovor nakon njegova reizbora", rekao je Plenković.



Upitan je li se konzultirao s predsjednicom i je li znao da će pozvati Putina u Hrvatsku, Plenković je odgovorio: "Vidjeli smo se sinoć."



Hoće li se Putin i Trump susresti u Hrvatskoj?





Na pitanje smatra li primjerenim poziv u ovom trenutku nakon napada nervnim otrovom u Engleskoj, Plenković je rekao da je to pitanje za predsjednicu."To je nešto što morate pitati predsjednicu. Ona razvija dijalog s ruskim predsjednikom već neko vrijeme. Meni se čini da je to u kontekstu njihova dijaloga u proteklih nekoliko mjeseci, a manje je vezano za recentna zbivanja", rekao je Plenković.Europska unija podijeljena je oko čestitanja Vladimiru Putinu na njegovu reizboru za predsjednika. Predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker, njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron čestitali su Putinu, dok dio drugih čelnika to ne želi, pogotovo u svjetlu napada na bivšeg ruskog špijuna u Engleskoj, za koji Velika Britanija optužuje Rusiju.Plenković je odgovorio i na pitanje bi li Hrvatska mogla biti mjesto za susret Trump - Putin, o kojemu se u posljednje vrijeme govori da bi se mogao održati na neutralnom terenu."Sve je moguće. Nismo o tome do sada razmišljali. Vidio sam izjavu predsjednika Donalda Trumpa nakon telefonskog poziva prije par dana. Vidjet ćemo, ima vremena", rekao je Plenković.