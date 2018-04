Kolinda se sastala sa šibenskim biskupom: "Bio je to jedan srdačni susret"

Foto: Pixsell/Hrvoje Jelavic

PREDSJEDNICA Republike Kolinda Grabar-Kitarović sastala se u Šibeniku, gdje je privremeno premjestila svoj ured, s gradonačelnicima i načelnicima gradova i općina u Šibensko-kninskoj županiji, šibenskim biskupom Tomislavom Rogićem, episkopom dalmatinskim Nikodimom Kosovićem te predstavnicima srpske nacionalne manjine.



Šibenski gradonačelnik Željko Burić rekao je predsjednici kako je Šibenik napravio značajne iskorake, ali ima područja u kojima očekuje podršku. Istaknuo je da on na budućnost gleda s optimizmom.



Komentar kritike



Novinari su Burića pitali kako komentira predsjedničinu kritiku na račun vladine demografske politike. Predsjednica je danas rekla kako "nema više vremena za nove apstraktne demografske strategije", nego da je potreban akcijski plan sveobuhvatnih mjera, osobito "stvaranje uvjeta za znatnije povećanje plaća, i to odmah".



Burić je odgovorio da svako suočavanje s činjenicama ne znači nužno i kritiku. "Kad mene netko suoči s, uvjetno rečeno, negativnom pričom, to smatram poticajem da tome usredotočim pažnju i da eventualno taj problem riješim. Rekao bih, a to ste vidjeli danas i po predsjedničinom uvodnom izlaganju, da je Agrokor jedna od temeljnih gospodarskih reformi. Dakle, upravo ono što je kroz Agrokor napravljeno završetak je jedne priče gospodarstva u Hrvatskoj kakvo je vladalo do trenutka Lex Agrokor", kazao je Burić.



Sastanak s biskupom





Uslijedio je kratak sastanak sa šibenskim biskupom Tomislavom Rogićem.''Bio je to jedan kratki srdačni susret. Teme su bile općenite. Bilo je riječi o tome da smo svi na zajedničkom zadatku kako probuditi novi polet u našem narodu. Danas imamo različite poteškoće koje nas razdvajaju i pritišću. Razgovarali smo i o lokalnim projektima katoličkog centra, katoličke osnovne škole, Civitas Sacra (projekt Biskupije, Grada i Turističke zajednice)", kazao je Rogić nakon sastanka s predsjednicom Republike.Nakon toga sastala se s episkopom dalmatinskim Nikodimom Kosovićem, koji je nakon susreta kazao da je s predsjednicom pričao o stvarima važnim za Srpsku pravoslavnu crkvu te kako se nada da će im predsjednica pomoći koliko je u njenoj moći.Predsjednik županijskog Vijeća srpske nacionalne manjine Borislav Šarić rekao je da je predsjednici objasnio situaciju i probleme srpske nacionalne manjine u Županiji.''To su uglavnom problemi vezani za one ostalih građana. Suživot uopće ne dolazi u pitanje i ja volim reći da mi u Šibensko-kninskoj županiji živimo normalno već 10-15 godina i na to sam posebno ponosan i zato još jednom zahvaljujem javno županu. Predsjednica nam danas nije obećala ništa, već je samo pratila što su kolege govorili i ja volim osobe kao što je ona'', kazao je Šarić nakon sastanka s predsjednicom Grabar-Kitarović.Predsjednica Republike je na tri dana privremeno preselila svoj ured u Šibensko-kninsku županiju. U sljedeća dva dana posjetit će šibensko zaleđe, sastati se s udrugama branitelja, obiteljima vatrogasaca stradalima u kornatskoj tragediji, gospodarstvenicima i obrtnicima i obići će otoke Žirje, Prvić i Murter.