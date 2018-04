Kolinda: Todoriću je u interesu stati pred hrvatski sud

Foto: Hina

PREDSJEDNICA Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je kako smatra da je u interesu Ivice Todorića stati pred hrvatski sud i odgovoriti na sva pitanja, a također je kazala kako vjeruje da će Agrokor nastaviti s urednim poslovanjem.



Na pitanje novinara o jučerašnjoj odluci suda u Londonu o izručenju Ivice Todorića, čime su odbačene njegove tvrdnje da je politički progonjen i da su mu ugrožena ljudska prava, Grabar-Kitarović je u emisiji Hrvatskog radija S predsjednicom izvan protokola kazala da, iako je riječ o prvostupanjskoj presudi, smatra da je odluka dobra jer pokazuje kako postoji povjerenje da nitko u Hrvatskoj neće biti žrtva nekog političkog procesa te da može očekivati fer suđenje.



"Osobno mislim da je u interesu gospodina Todorića da dođe u Hrvatsku i stane pred sud i objasni sve ono što je rekao, koliko je učinio za Hrvatsku i da pobije navode koje mu optužnica donosi", izjavila je Grabar-Kitarović.



Kazala je da ne želi prejudicirati ničiju odluku niti ikoga a priori proglašavati krivim i odgovornim, napomenuvši da, kada je riječ o sudskom postupku, uvijek moramo ići od pretpostavke nevinosti, to jest da je svatko nevin dok mu se ne dokaže krivnja.





"Vjerujem da će gospodin Todorić naići upravo na takav proces u Hrvatskoj", ustvrdila je Grabar-Kitarović.Upitana o Todorićevim najavama da će sve iznenaditi i sam se predati Hrvatskoj, te mijenja li to što u procesima oko Agrokora, Grabar-Kitarović je odgovorila da ne vjeruje da će to imati utjecaj, ponovivši da je za Todorića dobro da odgovori na sva pitanja te da je dobro da se riješe sva pitanja iz prošlosti, kao što su tijekovi novca itd.Bez obzira na to koja uprava bila na čelu u budućnosti, predsjednica vjeruje da će Agrokor nastaviti s urednim poslovanjem, a kako ocjenjuje, samo se jačanjem tvrtke i njene dobiti može postići rješavanje pitanja dugova te isplate vjerovnika."Meni kao predsjednici je najbitnije održanje stabilnosti hrvatskog gospodarstva i, naravno, održanje svih radnih mjesta", ističe.Grabar-Kitarović kaže da vjeruje da Agrokor može imati bolju budućnost te poručuje da je sada potrebno snažnije upravljati i uzeti neke procese u ruke i prije svega voditi računa o dobrobiti same tvrtke, u smislu kako postići dobit koja će omogućiti naplatu vjerovnika, ali i zadržavanje te u konačnici i bolje plaće za sve Agrokorove radnike.