Kolinda: Vulin je opasniji od Šešelja, ne zanima me odgovor Srbije

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

PREDSJEDNICA Kolinda-Grabar Kitarović komentirala je najnovije tenzije sa Srbijom.

"Naravno da ne mogu biti zadovoljna stanjem odnosa danas. Godinama i mjesecima radili smo na posjetu Aleksandra Vučića RH i konkretnim mjerama koje moraju ići u cilju rješavanja otvorenih pitanja.

Moram izraziti zabrinutost nakon prijetnje koje je međunarodno osuđeni ratni zločinac Šešelj uputio, da se nitko na to u Srbiji nije osvrnuo, nije to osudio. Naravno, ja sam osudila istup Vojislava Šešelja i komentare, mada mislim da takvi likovi ne trebaju voditi našu politiku. Šešelj i Vulin su unutarnje pitanje Srbije, na njima je da to riješe. Oni su problem Srbije", rekla je Kolinda u intervjuu za Hrvatski radio.

Napeti odnosi sa Srbijom ponovno su u središtu pozornosti nakon izgreda što ga je osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj izazvao u vrijeme posjeta predsjednika sabora parlamentu u Beogradu, zatim provokacija srpskog ministra obrane Aleksandra Vulina zbog čega su ga hrvatske vlasti proglasile nepoželjnom osobom na što je predsjednik Aleksandar Vučić rekao da će odgovoriti jednakom mjerom.

"Ne zanima me koji će biti recipročan odgovor Srbije, zanima me nastavak dijaloga. Srbija mora odlučiti kako će dalje", rekla je Grabar-Kitarović.

Od Šešeljevih izjava opasnije su Vulinove



''Šešelj je osuđeni ratni zločinac, između ostalog i za progon Hrvata u Vojvodini, ali mnogo veću težinu imaju izjave ministra obrane Aleksandra Vulina, jer je on vladin dužnosnik, ministar obrane i sve što izgovori interpretira se u potpuno drukčijem smislu."



"Kad netko dovodi u pitanje suverenitet države, onda morate odgovoriti na način da obranite dostojanstvo, integritet Hrvatske i hrvatske politike."

"Na nama je političarima, i jednima i drugima, da pokažemo i pred Europskom unijom i pred cijelim svijetom da smo dovoljno odgovorni i zreli da nećemo ulaziti u spiralu verbalnog nasilja'', rekla je Kolinda i dodala da "pozitivnih pomaka" ima i da su ostvareni nakon posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj.



Među pozitivnim pomacima nabrojala je susret ministara pravosuđa i ministara prometa, te podsjetila da je u svome uredu primila predstavnike srpske manjine, majke nestalih Srba, a jednako je učinio predsjednik Vučić koji je više puta iskazao spremnost za dijalog.



Za posjeta Šibensko-kninskoj županiji prošli tjedan imala je prigodu razgovarati s određenim brojem Srba koji su kazali da su "prodisali" i govorili: "Osjećamo se lakše, idemo nastaviti ovim putem."





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Dugo vremena radilo se na vrlo konkretnim mjerama u cilju rješavanja otvorenih pitanja između dviju država, među kojima su bolno pitanje nestali, ali i zaštita manjina, hrvatske u Srbiji i srpske u Hrvatskoj, te pitanje univerzalne jurisdikcije koju Srbija provodi.

Pitali je o pozdravu "Za dom spremni", ona počela pričati o svastici na Poljudu



Pitanje ustaškog logora Jasenovac također je predmet prijepora zadnjih godina između Hrvatske i Srbije, ali to je prijepor i sa židovskom zajednicom koja optužuje hrvatske vlasti za relativizaciju ustaških zločina i zato te zajednice odaju počast žrtvama odvojeno od državnog obilježavanja.



Da bi se prijepori riješili potrebno je osnovati zajedničko povjerenstvo u kojem bi bili i predstavnici Srba i Hrvata i Židova, također i strani stručnjaci, smatra predsjednica.

Predsjednica je upitana i o tome može li pozdrav "Za dom spremni" biti dopušten u nekim situacijama.

"Ne bih o tome spekulirala. Mislim da je izvješće koje je donijelo Povjerenstvo za suočavanje s prošlosti dobar temelj i mislim da to treba prepustiti u ruke pravnika, stručnjaka, da donesu rješenje. Postoje u svijetu različita rješenja. Ja ne znam mogu li potpune zabrane uroditi plodom. Držim da je bitnija edukacija, osvješćivanje što se dogodilo i što to čini ugledu Hrvatskoj", rekla je Kolinda pa počela pričati o svastici na Poljudu.

"Još uvijek nije riješena svastika na Poljudu. Dan danas potičem policiju i sve istražne službe da se pronađe počinitelj. Uvjerena sam da je to bila provokacija", rekla je Kolinda.



Na pitanje o Pelješkom mostu, za koji je u ponedjeljak potpisan protokol o gradnji s kineskim konzorcijem, a što izaziva napetosti sa susjednom Bosnom i Hercegovinom, predsjednica je rekla da za to nema razloga.



"Hrvatska će apsolutno poštovati sve odredbe Konvencije o pravu mora", rekla je.