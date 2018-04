Kolindin izaslanik Čičak nakon komemoracije u Jasenovcu: Ovo je sramota!

Screenshot: Index

KOLINDIN izaslanik na komemoraciji u Jasenovcu Ivan Zvonimir Čičak komentirao je nedolazak predsjednice na taj događaj, ali i nedolazak saborskih zastupnika.

"Nadam se da će sljedeće godine predsjednica osobno doći"



"Ja se nadam da će sljedeće godine predsjednica osobno doći. Ovo je sramota! Sramota je kako je malo ljudi bilo danas ovdje. Osim toga, mislim da je i ovako siromašan sastav tih ljudi sramotan", kazao je Ivan Zvonimir Čičak, Kolindin izaslanik na komemoraciji.

Dodao je da je razgovarao s Kolindom Grabar-Kitarović i da mu je rekla da će doći kad bude zajednička kolona svih. "U petak sam razgovarao s njom i rekla je da će doći kad bude zajednička kolona svih. Ovako ne želi sudjelovati, izbjegava daljnje podjele", dodao je Čičak.



Prozvao SDP

"Mislim da je Hrvatska podijeljena kao nikada do sada: Istanbulska konvencija, suočavanje s prošlošću, sve samo podjele. Kad ćemo naći nešto što će nas ponovo ujediniti? Potrošena je energija zajedništva koja je postojala u Domovinskom ratu. Što bi trebalo biti to nešto novo što bi objedinilo Hrvatsku? Zar nije sramotno da danas nije položen nijedan vijenac SDP-a ni da nikog iz SDP-a nije bilo? Koja je to poruka? Oni propitkuju legitimnost i legalitet vlasti u Hrvatskoj", zaključio je Čičak.