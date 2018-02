Kolindin ured: Vučićeva isprika i ratna odšteta nisu teme posjeta

Foto: FaH

ISPRIKA za agresiju na Hrvatsku i ratna odšteta nisu na dnevnom redu posjeta srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, doznaje se iz ureda Predsjednice, što dodatno potiče nagađanja da se Banski dvori i Pantovčak nisu usuglasili oko Vučićeva posjeta Hrvatskoj sljedećeg tjedna.



Osjetljiva otvorena pitanja iz vremena raspada bivše Jugoslavije i rata devedesetih godina dominirat će razgovorima Vučića i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović koja će mu biti domaćin za dvodnevnog posjeta Hrvatskoj.



"Isprika je osoban čin koji se ne može od nikoga tražiti"



Da bi s Vučićem trebalo razgovarati i o ratnoj odšteti izjavio je u četvrtak premijer Andrej Plenković, a ispriku uoči dolaska u Zagreb zatražio je potpredsjednik njegove vlade i ministar obrane Damir Krstičević.



No u uredu Predsjednice kažu da ratna odšteta nije među temama koje su ovih dana usuglašavali Pantovčak i Banski dvori i koje su tihom diplomacijom dogovorene s Beogradom.



Upitani zašto je onda Plenković na sjednici vlade otvorio to pitanje, suradnici Grabar-Kitarović kažu da to "treba pitati njega".



"To pitanje u ovome trenutku nije tema", rekao je izvor koji je želio ostati anoniman.



Isto se odnosi i na moguću ispriku srpskog predsjednika za koju na Pantovčaku kažu da je "osoban čin koji se ne može od nikoga tražiti".



"Svi građani imaju pravo na prosvjed"





U Uredu Predsjednice tvrde da braniteljske udruge podupiru susret dvoje šefova država. Ipak, neke su veteranske organizacije za ponedjeljak najavile prosvjede protiv Vučića, koji je '90-tih poticao lokalne Srbe na pobunu protiv hrvatskih vlasti.Svi građani imaju pravo na prosvjed koji međutim mora biti dostojanstven, kaže dužnosnik na najavu demonstracija u kojima će sudjelovati i krovna braniteljska udruge HVIDR-a predvođena HDZ-ovim saborskim zastupnikom Josipom Đakićem.Vučić u Hrvatsku stiže u ponedjeljak, u vrijeme napetih odnosa Beograda i Zagreba koje je nedavno dodatno zaoštrila srpska izložba o ustaškom logoru Jasenovac u sjedištu UN-a u New Yorku.Sastanak na vrhu nije tražila neka treća država, nego se radi isključivo o inicijativi Grabar-Kitarović da se s mrtve točke pomaknu dugogodišnja otvorena pitanja, kažu njezini suradnici."Često se ovakvi susreti nazivaju povijesnima, no mi smatramo da se radi o pozitivnom iskoraku. Hoće li biti povijesni ili ne, vidjet će se nakon posjeta", rekao je dužnosnik.Prema usuglašenom dnevnom redu, dvoje državnika razgovarat će o otkrivanju sudbine 1945 nestalih osoba, povratu kulturnog blaga opljačkanog u Hrvatskoj za vrijeme rata, suradnji u progonu osumnjičenih ratnih zločinaca, položaju manjina i neriješenoj granici.Jačanje gospodarskih odnosa i važnost suradnje Beograda i Zagreba za jugoistočnu Europu također će biti teme sastanka dvoje predsjednika te izaslanstava dviju država u kojima će biti nekoliko ministara i koordinatori za rješavanje otvorenih pitanja. Na Pantovčaku posebno ističu da će se razgovorima priključiti i predstavnici manjina te udruga nestalih.Osim s Grabar-Kitarović, Vučić će se u ponedjeljak u Zagrebu odvojeno sastati s premijerom Plenkovićem i predsjednikom sabora Gordanom Jandrokovićem. Istog dana poslijepodne održat će se hrvatsko-srpski gospodarski forum, a navečer će se dvoje predsjednika susresti s mladim pripadnicima srpske zajednice.Vučić u utorak odlazi u Vrginmost u posjet lokalnim Srbima, a u večernjim satima vraća se u Zagreb na skupštinu Srpskog narodnog vijeća.