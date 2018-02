Komadina o Brkićevim izjavama: "Ja se u HDZ-ovu iskrenost nikada nisam ufao"

Foto: FAH

POTPREDSJEDNIK SDP-a i primorsko-goranski župan Zlatko Komadina izjavio je u ponedjeljak da su izjave Milijana Brkića o suradnji HDZ-a i SDP-a prigodničarske u povodu posjeta iseljeništvu.

"Izjave gospodina Milijana Brkića vezane za nazovimo to velikom koalicijom HDZ-a i SDP-a, čisto su prigodničarske povodom posjeta našem iseljeništvu, da ne kažem desnoj provenijenciji, u koju očito i sam spada. Lijepo je to čuti, međutim ja se u HDZ-ovu iskrenost nikada nisam ufao i već sam rekao - velika koalicija u Hrvatskoj jedino u velikoj nuždi", rekao je Komadina.



Istaknuo je da SDP ima teme i da će imati reformske pakete za koje će tražiti konsenzus i potporu HDZ-a i da će to u sljedećom vremenu biti objelodanjeno."Ali, isto tako, HDZ mora biti iskren, a ne samo prigodan, a to znači da najprije moraju prihvatiti, kako je rekao gospodin Brkić – bez ideologije. Pa ako je bez ideologije, onda trebaju prihvatiti izvorišne osnove Ustava, a to je da je Hrvatska nastala na temeljima antifašizma", zaključio je Komadina.Glavni tajnik HDZ-a Milijan Brkić objavio je na svojem Facebook profilu da je na tribini Nova hrvatska migracija u Frankfurtu rekao kako bi volio da u Hrvatskoj "dođe vrijeme kad će HDZ i SDP napokon u miru razgovarati o budućnosti Hrvatske i da se razgovara snagom argumenta i bez ikakvih ideoloških podjela".