Komadina o svađama u SDP-u: "Ma nema trzavica, za dobrim konjem se diže prašina"

Foto: FAH



POTPREDSJEDNIK SDP-a i predsjednik primorsko-goranske županijske organizacije stranke Zlatko Komadina u utorak je izjavio kako, suprotno tvrdnjama nekih medija, u SDP-u nema previše trzavica, nego da ima "pojedinaca koji stvaraju vijesti, a mediji ih prenose".



"No, i to je dobro jer se za dobrim konjem diže prašina", izjavio je Komadina novinarima u Rijeci, upitan kako komentira odluke s nedjeljne sjednice SDP-ovog Glavnog odbora koji je prihvatio izborna pravila za lipanjske izbore za stranačke organizacije u županijama i Gradu Zagrebu.



Naime, podjele u stranci izazvao je amandman Arsena Bauka da se stranački dužnosnici koji se pozivaju na sjednice stranačkih tijela od lokalne do državne razine, a koji se nisu odazvali na barem 50 posto sjednica, neće moći kandidirati za čelna mjesta u županijskim organizacijama.



Prisustvo na sjednicama stranačkih tijela broji se od danas



Komadina je istaknuo kako su izborna pravila od danas na snazi, i to onakva kakva je donio Glavni odbor i koja jedino to stranačko tijelo može tumačiti, ponovivši stav kako se svi u stranci moraju kandidirati pod jednakim uvjetima.



"Prisustvo na tijelima stranke se broji od danas", rekao je i dodao: "Vidjet će se tijekom provedbe da govorim istinu. Jedino se, nakon svega što se dogodilo, može pogrešno tumačiti da ne govorim afirmativno, u korist SDP-a, da se izbori provedu, a ne da se ne provedu".



Upitan je li danas trebala biti održana i sjednica Predsjedništva SDP-a s temom izbornih pravila, Komadina je odgovorio kako će se Predsjedništvo sastati nakon sastanaka županijskih odbora, i to za one organizacije koje zatraže ili odgodu izbora ili ih nisu u stanju raspisati, pa će to za njih učiniti Predsjedništvo.



Kao opravdane razloge za moguću odgodu izbora naveo je primjer Splitsko-dalmatinske županije, gdje se održavaju kotarski izbori, pa je teško usporedo organizirati i stranačke izbore. Najavio je i kako će učiniti sve da se unutarstranački izbori u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji održe 16. lipnja.Nije želio komentirati najave potpredsjednika SDP-ova saborskog kluba Gordana Marasa da će, nezadovoljan Baukovim amandmanom, podnijeti ostavku na tu dužnost, ali je svoje stranačke kolege zamolio "da ne prejudiciraju nešto što se dogodilo ili što će se dogoditi".Ne misli da je Bauk taj amandman predložio kako bi onemogućio Ranku Ostojiću da se kandidira za čelno mjesto splitsko-dalmatinskog SDP-a, s obzirom na to da amandman "vrijedi pro futuro"."U redu je da dolaziš na sjednice tijela, ako tijelo postoji", rekao je i dodao kako ni saborski zastupnici, koje se često kritizira da nisu u sabornici, ne mogu biti na dva mjesta odjednom. "Ako nisu na nekom tijelu stranke to je često opravdano, a ovdje se govori o neopravdanim izostancima", poručio je.Novinare je zanimalo i treba li, zbog "nereda" u stranci, smijeniti predsjednika Glavnog odbora Erika Fabijanića te Bauka s mjesta predsjednika saborskog Kluba zastupnika, na što je Komadina odgovorio kako nikakve smjene nisu potrebne jer su svi radili svoj posao."Druga stvar je što neki priželjkuju da netko, zato što radi svoj posao, treba odgovarati. Onima koji se tako ponašaju bilo bi pametnije da su bili nazočni na sjednici Glavnog odbora i tamo to rekli“, kazao je.