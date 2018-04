Komadina: SDP će vjerojatno glasati suzdržano o novome državnom odvjetniku

Foto: Hina

POTPREDSJEDNIK SDP-a Zlatko Komadina večeras je, u stanci sjednice Predsjedništva, najavio da će zastupnici SDP-a najvjerojatnije biti suzdržani pri glasanju za novoga državnog odvjetnika Dražena Jelenića kojeg je vlada danas predložila.



"Nitko ne spori stručnost Dražena Jelenića koji je predložen, ali odgovore moramo čuti na sjednici sabora pa ćemo onda na Klubu zauzeti stav kako ćemo glasati. Nejasno je zašto Dinko Cvitan mora otići, vlada to nije objasnila pa ispada da je vidio nešto što nije smio vidjeti. No siguran sam da ta objašnjenja od vlade nećemo dobiti. Nećemo glasati protiv, jer nemamo razloga biti protiv čovjeka, mi smo protiv načina izbora i vjerojatno ćemo biti suzdržani", pojasnio je Komadina.



"U Hrvatskoj pada povjerenje građana u institucije, raste indeks osjećaja korupcije i u tom svjetlu dočekujemo izbor novoga državnog odvjetnika. Mi ne možemo podržati ovakav način i ovakav tajming izbora jer idemo u izbore a da ne znamo zašto nije podržan mandat aktualnom državnom odvjetniku Cvitanu. Do sada u saboru nismo raspravili nijedno njegovo izvješće nego ćemo sada, u pet do dvanaest, nakon što mu je mandat istekao i nakon što očito aktualni ne zadovoljava postojeću vladu, a moramo čuti zašto je to tako. U tim okolnostima u ovom trenutku ne možemo podržati ovakav način izbora", istaknuo je Komadina.



Dodao je i da je većinski stav vodstva stranke da treba mijenjati način izbora državnog odvjetnika, odnosno, da se ne bira običnom nego kvalificiranom većinom i to na dulji period od jednog mandata, odnosno sedam godina jer ne može svaka vlada imati svog državnog odvjetnika. Način izbora državnog odvjetnika mora biti takav da vraća povjerenje građana u institucije, poručio je.

Nisu pričali o Vidoviću





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Komadina je kazao da politički tajnik Davorko Vidović, koji je 2015. godine pristao biti ministrom u tehničkoj vladi predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, nije bio tema Predsjedništva. "Meni je sporno što se u 2018. godini govori o navodnoj izjavi i pristanku Vidovića iz 2015. u navodnoj vladi gospođe Grabar-Kitarović koja se nikada nije dogodila. To je potpuno nebitno i irelevantno, to su čisti kiseli krastavci", smatra Komadina.Na primjedbu da dio SDP-ovaca tvrdi da je predsjednica postupala neustavno, Komadina kaže da je "to možda i točno", no na komentar da je Vidović pristao na tu neustavnu akciju odgovara: "O tom, potom.""Nije se ništa dogodilo, nema činidbe, hipotetska priča koja služi samo da bi se zamajavali unutar SDP-a. SDP ima pametnijeg posla nego baviti se sam sobom. O tome se trebalo pričati tada, a ne sjećam se da se o tome pričalo, a znalo se za to. Na Predsjedništvu nitko nije potegnuo pitanje Vidovića osim mene koji sam rekao da neki potežu to pitanje da bi opet izazvali polemike u SDP-u", rekao je. Na pitanje bi li predsjednica trebala odgovarati za to u što se upustila, kazao je da bi barem trebala odgovarati na novinarska pitanja.Izvijestio je da su dogovorili radni team building u subotu s vodstvom SDP-a i njihovim dužnosnicima u vezi s operacionalizacijom politika SDP-a temeljenih na novom Statutu i programu stranke. "Održat će se u šest grupa po deset ljudi, a pozvani su članovi Predsjedništva, savjeta, ljudi iz svih SDP-ovih vlada koji su aktivni u stranci. Bavit će se sektorskim politikama: ekonomija, socijala, zdravstvo, obrazovanje, pa i državna pitanja poput Ustava u kojemu očito ima dosta šupljina i moraju se otkloniti dvojbe kojima se može zlorabiti Ustav", najavio je Komadina."Raspravljali smo i o izbornim pravilima za izbore u županijama i Gradu Zagrebu, a na sljedećem Predsjedništvu ćemo amandmanski pročistiti tekst da bismo ga uputili Glavnom odboru na usvajanje. U pravila smo ugradili načela SDP-a: jednakost i sloboda kod kandidiranja i kod izbora, načelo jedan član - jedan glas rasprostrli smo na sve razine i na sve funkcije u stranci i vjerujemo da ćemo te izbore provesti do polovine lipnja", zaključio je potpredsjednik SDP-a.