Komadina: SDP može u koaliciju s mnogima, ali ne može s HDZ-om

PREDSJEDNIK Županijske organizacije SDP-a i primorsko-goranski župan Zlatko Komadina izjavio je odgovarajući na novinarsko pitanje o mogućoj koaliciji SDP-HDZ, s obzirom na rast Živog zida, da je SDP jedina alternativa HDZ-u te da SDP može s mnogima, ali s ne i s HDZ-om.



Na upit o rastu Živog zida, Komadina je rekao da je to logično, da su ljudi nezadovoljni, da oni koji su bili na vlasti nisu ispunili očekivanja građana u dovoljnoj mjeri te da je to rezultat rasta protestnih glasova.



Novinari su Komadinu pitali o izjavi premijera Andreja Plenkovića, koji je u Okučanima, upitan za mogućnost velike koalicije HDZ-a i oporbenog SDP-a, s obzirom na to da rejting Živog zida sve više raste, odgovorio: "Mi smo na vlasti, a ovi svi ostali su u oporbi."



''Pa ne znam što je premijer izmislio, toplu vodu, ako je on premijer, onda je HDZ na vlasti, a ovi koji ne čine vladu naravno da su oporba. Druga je stvar što ta poruka znači njegovim koalicijskim partnerima, kad je rekao samo HDZ, znači da ih sve smatra HDZ-om, ja bih se na njihovom mjestu zabrinuo'', odgovorio je Komadina.Za odnose sa Srbijom Komadina je rekao da treba razgovarati iskreno i pravovremeno, a ne ''after-party'' i prigodničarski. ''Oni govore o Hrvatskoj kada im služi za njihove izbore, mi o Srbiji kada služi za naše izbore, svi skupa s figom u džepu. Ako je interes građana i Hrvatske i Srbije, onda to mora biti vjerodostojno'', odgovorio je Komadina novinarimaKomadina je u utorak bio na prvomajskoj proslavi u izletištu Ronjgi pokraj Rijeke.