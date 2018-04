Kombijem se zaletio na pješake u Torontu, ima ranjenih

Foto: Index



BIJELI kombi udario je osam do deset ljudi u Torontu, objavila je lokalna policija. Incident se dogodio u ulici Yonge, nedaleko avenije Finch.



Pobjegao nakon incidenta, policija ga pronašla i uhitila



Kombi se u 13:30 po lokalnom vremenu popeo na pločnik i udario pješake koji su hodali po njemu. Nakon što je udario pješake, kombi se brzo udaljio s mjesta napada. No, kombi je nedugo zatim pronađen u blizini napada, a muškarac koji ga je vozio je odmah uhićen.



Policija nije objavila ime, godine, spol ili mogući motiv napadača.

Ozlijeđeno 8-10 ljudi, možda ima i mrtvih

Prema prvim informacijama, u incidentu je ozlijeđeno osam do deset ljudi. Težina njihovih ozljeda još uvijek je nepoznata.



Iako nema podataka o smrtno stradalima, BBC javlja kako su na licu mjesta viđeni bolničari kako u kola hitne unose narančastu vreću u kojoj se, po svemu sudeći, nalazi mrtvo tijelo.



Po lokalnim medijima, najmanje četiri osobe ne pokazuju znakove života.

