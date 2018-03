Konferencija 3T: Turizam i IT industrija u Hrvatskoj trebaju više surađivati

Foto: PR foto

TURIZAM i IT kao dva rastuća i najuspješnija sektora u Hrvatskoj bi trebali više surađivati, nadopunjavati se i koristiti inovativna rješenja i proizvode startupa, što će u budućnosti biti i važnije zbog trendova korištenja tehnologije pri putovanjima i odmoru, naglasci su s konferencije 3T – Tourism, Travel and Tech, održane u Zagrebu u organizaciji medijske kuće Bug.

Konferencija 3T - Tourism, Travel & Tech održana je drugu godinu zaredom, okupivši više od 220 domaćih i stranih sudionika iz turizma i IT-a odnosno informatičko-tehnološkog sektora, s ciljem objedinjavanja i jače suradnje.

"Konferencijom nastojimo jače spojiti dva najuspješnija sektora u Hrvatskoj, turizam koji čini 20 posto BDP-a, i IT koji je također rastući i sve više pridonosi gospodarskom rastu, pogotovo izvozu. Tehnologija je ključ optimizacije i uspjeha i u turističkom poslovanju, a 3T konferencija pruža odgovore kako najbolje iskoristiti suvremenu tehnologiju te poslovanje u turizmu učiniti efikasnijim i boljim", kazao je otvarajući konferenciju direktor konferencije Oleg Maštruko, dodajući da je u drugom izdanju konferencija oko 30 posto veća nego lani, što znači da je konferencija naišla na plodno tlo.

Jedno od polazišta ovogodišnje konferencije 3T je i objava u Financial Timesu da je Hrvatska na sedmom mjestu u svijetu po atraktivnosti za investicije u turizmu, što smatramo dobrom vijesti, ali i poticajem za jaču suradnju IT-a i turizma, jer se nijedna investicija u turizmu ne može dogoditi bez ulaganja u IT i komunikacijske platforme.

O raznim načinima poslovanja i mogućnostima koje tehnologija nudi turizmu, ali i što turizam očekuje od tehnologije, na konferenciji je govorio stručnjak i poduzetnik iz Njemačke Martin Reents, ističući da je u moderno doba tehnologija sve više pokretač turizma, pogotovo što su ljudi u svijetu i suvremeni turisti sve mobilniji u komunikaciji i na putovanjima, pri čemu koriste brojne aplikacije za lakše snalaženje u odredištima, pronalaženje sadržaja koji ih zanima, rezerviranje smještaja i prijevoza, kupnju ulaznica i drugog.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"U svijetu danas imamo više od dvije tisuće aplikacija samo za hotelsku odnosno smještajnu industriju, koja itekako ulaže i koristi IT rješenja za poslovanje. Zanimljivo je i vidjeti kako se mijenjala hotelska ponuda od 19. do 21. stoljeća, od toga da je bila samo za smještaj i hranu, do toga da su danas hoteli posebno dizajniranog izgleda s mnoštvom sadržaja, pa i tehnoloških mogućnosti koje gostima pružaju određene doživljaje, iskustva i emocije, a što oni uz kvalitetu i najviše i traže", istaknuo je Reents.

Dodao je i da hoteli i drugi segmenti u turizmu koji ulažu u tehnologiju mogu ostvariti i veće cijene i prihode nego oni koji to nemaju, kao i da to danas gotovo i nema hotelskih operacija u kojima se ne koriste neke od brojnih aplikacija za poboljšanje performansi svakog pojedinog odjela, što pridonosi i konkurentnosti.

"U turizmu, pa i hotelijerstvu, kao i u brojnim drugim sektorima, sve više za poslovanje i ostvarivanje što boljih rezultata u marketingu, promociji, prodaji, rezervacijskim sustavima, cijenama, prihodima i drugom koriste tehnologije poput big data analitike, umjetne inteligencije, uvećane i virtualne stvarnosti, strojnog učenja ili 'machine learninga', prepoznavanja glasa i očnih rožnica, roboti, digitalni ključevi i drugo", kazao je.

Hrvatskoj, koju je posjetio već prije nekoliko puta, poručio je da iskoristi najbolje što ima od oba sektora, prognozirajući joj nakon obalnog uspjeh i razvoj gradskog turizma, pogotovo u Zagrebu, dok je na pitanje vidi li u budućnosti trend u turizmu poput 'without internet' ili bez interneta, odgovorio da je to teško masovnije očekivati, ali da je moguće da će odredišta ili objekti u nekom trenutku ponuditi i to, ali više kao odmak od svakodnevice, i za kratki odmor, a ne kao nešto što će ''zavladati''.

Pomoćnica ministra turizma Monika Udovičić sudionike je na konferenciji upoznala s novoizmijenjenim Zakonom o pružanju usluga u turizmu, koji je u primjeni od početka ove godine, i koji je donio i neke novosti, poput primjerice uvođenja pojma zdravstvenog turizma i općenito više deregulacije.

"Turizam se stalno mijenja i trebalo je i zakonski neke novosti regulirati, poput primjerice zdravstvenog, kongresnog i nautičkog turizma, te načine pružanja tih usluga. Novosti ima i za online turističke agencije, čije je poslovanje olakšano novim izmjenama zakona, pa tako vlasnik te agencije više ne mora imati prebivalište na mjestu sjedištu agencije, a nije ni uvjet da ima zaposlene", kazala je Udovičić, najavljujući za ovu godinu i izmjene drugih turističkih zakona.

Na konferenciji 3T na panelu kojeg je moderirao Ivan Ilijašić iz tvrtke Orioly, pričalo se i o sezonalnosti u turizmu, uz naglasak da tehnologija može pomoći i u tom velikom problemu hrvatskog turizma, pogotovo u privlačenju turista izvan ljeta putem društvenih mreža i raznih online marketinških alata, a predstavljena je i prva ekspedicija električnim automobilom preko Sahare.