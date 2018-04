Kontrolor ZET-a nasred ulice udarao putnika, pogledajte snimku

Screenshot: Facebook

ZET-ov kontrolor karata nasred ulice je udarao putnika koji mu navodno u tramvaju nije pokazao važeću kartu.

Snimku incidenta u centru Zagreba objavio je danas saborski zastupnik Živog zida Ivan Pernar na svojoj Facebook stranici.

Na snimci se vidi da kontrolor nekoliko puta udara mlađeg putnika koji se brani od udaraca i ponavlja "Nisam te tukao". U jednom trenutku vidi se kako ZET-ovac mladića udara glavom u glavu.

"Je li moguće da se ZET-ovi kontrolori ovako ponašaju", napisao je uz video Pernar.

Sudeći prema odgovoru koji su Indexu poslali iz ZET-a, itekako je moguće. Naime, potvrdili su da je na snimci njihov kontrolor karata te da provode internu istragu protiv njega.

Provode internu istragu protiv kontrolora, ali tvrde da je putnik započeo

"Najoštrije osuđujemo bilo kakav oblik odstupanja naših djelatnika od profesionalnih normi. Odmah po primitku informacije o opisanom neželjenom događaju pokrenuli smo interni postupak utvrđivanja svih relevantnih okolnosti.



Događaju je, prema riječima kontrolora voznih karata, prethodilo verbalno vrijeđanje i fizički nasrtaj od strane putnika koji je u tramvaju linije 6, u srijedu, 11. travnja u 14.57 sati, zatečen bez valjane vozne karte.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

No, bez obzira na sve okolnosti, kao i na to je li putnik imao kartu ili nije, ZET apsolutno osuđuje bilo kakvu vrstu sukoba s putnicima te će u skladu s odgovornom poslovnom politikom i nultom tolerancijom prema bilo kakvoj vrsti nasilja, naše nadležne službe odmah pokrenuti postupak

utvrđivanja okolnosti i poduzeti odgovarajuće mjere.



Do okončanja postupka, ne možemo komentirati događaj, niti prejudicirati krivnju", odgovorili su iz ZET-a Indexu na upit o napadu njihovog kontrolora.

Tuku putnike, a prije samo nekoliko dana tražili da ih prati policija

Podsjetimo, prije samo nekoliko danau Sindikat ZET-a koji djeluje u sklopu Udruge sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske tražio je od grada da se poduzmu radikalne mjere usmjerene protiv švercera. To je za Index potvrdio šef tog sindikata Anto Jelić.

"Po uzoru na neke zemlje, predložili smo da se ponekad policija pojavi u vozilima javnog prijevoza s kontrolorima. Vi znate da neki pojedinci, to nisu putnici nego ljudi koji hoće kršiti pravila, još uz to što se švercaju napadaju naše kontrolore, psuju ih i vrijeđaju. U ponekim situacijama bi policija, u civilu ili u uniformi, išla s kontrolorima. To ne bi bilo stalno nego povremeno, ali bi se dalo do znanja da se ne može napadati kontrola i iživljavati nad njom", planira Jelić.



Pojasnio je da su za taj prijedlog "dobili razumijevanje pročelnice i ekipe iz Grada", a njihov je plan da policiju plaća Grad kao što "Dinamo plati da se pazi sigurnost na igralištu".



Pitali smo ga koliko bi novca i policajaca trebalo za to jer bi to vjerojatno predstavljalo opterećenje za policiju.

Osim policijskih zasjeda tražili i dodatne kazne za studente, umirovljenike i nezaposlene



"Ne bi, ne bi. Mi smo mislili da to ide parcijalno, da se ponekad pojave policajci na pojedinim mjestima, ne stalno na istoj lokaciji. Putnici ne bi znali gdje će biti, ne bi nikada znali ima li ih ili nema", pojasnio je Jelić.

"Imamo još jedan prijedlog, a to je prijedlog koji je bio i prije par godina, da oni koji imaju povlaštene cijene mjesečne karte, dakle đaci, studenti, umirovljenici kojima kartu netko sufinancira, da ako ih se ulovi da nemaju kartu, ne mogu kupiti više tu subvencioniranu kartu, nego samo po punoj cijeni", otkriva ideje ZET-ovaca Jelić i razočarano dodaje da je i to u Gradu naišlo na nerazumijevanje iako, tvrdi, "to nikoga ne bi oštetilo".



"Ako netko za vas daje subvenciju za kartu pa vi ne želite kupiti ni onu jeftinu, onda ja ne razumijem što bi drugo tim ljudima trebalo napraviti", rekao je za Index šef ZET-ovog sindikata. To bi značilo da bi, na primjer, umirovljenik koji nije kupio mjesečnu kartu, osim kazne, izgubio pravo da kupi kartu po povlaštenoj cijeni za umirovljenike, nego bi je morao platiti po punoj cijeni. Jelić u tome ne vidi nikakav problem jer, kako nam je rekao, "treba napraviti presing da svi oni koji imaju subvencije i kupe karte".

"Nemamo problem s većinom Zagrepčana"

Tražili su i da se uvede plaćanje kazne i na licu mjeste te da ZET-ovci kontroliraju naplatu kazni.



Jelić je na kraju je dodao da ZET-ovci nemaju problem s većinom Zagrepčana, nego s manjim dijelom građana.



"Ima tih pet-šest posto ljudi koji stvarno stvaraju probleme i voze se nauštrb ovih poštenih građana koji plaćaju sve svoje obveze. Zbog čega bi netko bio u privilegiranom položaju samo zašto što je jak ili što misli da ne mora poštivati neke odredbe", zaključio je predsjednik ZET-ovog sindikata Anto Jelić.