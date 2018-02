Konzervativci se pobunili protiv Merkel, tvrde da previše popušta socijaldemokratima

Foto: FAH

NJEMAČKA kancelarka Angela Merkel obećala je u nedjelju da će ostati do kraja sljedećeg mandata bez obzira na pobunu bez presedana u njezinoj konzervativnoj stranci CDU-u gdje ju mnogi optužuju da radi previše ustupaka socijaldemokratima (SPD) kao bi ostala na vlasti.



U CDU-u ju mnogi pozivaju da pripremi svog nasljednika, ali ona je odbila sljedeće četiri godine prepustiti mandat. "Obvezala sam se pred narodom za četiri godine i svakako ću poštovati to obećanje", izjavila je na državnoj televiziji ZDF.



Merkel je također odbacila kritike da više nema autoritet nakon više od dvanaest godina na čelu prvog europskog gospodarstva. "Ne to nije moj utisak", rekla je i priznala da si njezina stranka postavlja pitanja.

Oslabljena Merkel



Merkel je već oslabljena nakon nezadovoljstva javnog mnijenja dolaskom više od milijun migranata od 2015. i zatim razočaravajućim rezultatom njezine stranke na parlamentarnim izborima u rujnu.





Ona se sada mora suočiti s pobunom u CDU-u zbog ustupaka koje je prihvatila da bi u srijedu zaključila sporazum sa socijaldemokratskom strankom (SPD) koja joj omogućuje većinu i četvrti mandat na čelu vlade.Kancelarka je morala ustupiti SPD-u ministarstvo financija, što CDU doživljava kao jamstvo proračunske strogosti. Merkel je u nedjelju priznala da se radi o "bolnom" ustupku. U dnevnom listu Bild je predstavnik CDU-a Wolfgang Bosbach to nazvao "prekobrojnim" ustupkom.Utjecajni tjednik Der Spiegel je stanje tijekom vikenda prikazao na naslovnici crtežem na kojem je kancelarka u potpunosti bez odjeće koju joj je svu ukrao SPD. "Odgovoran šef stranke bi trebao razmisliti o nasljedniku, ali ne čujemo ništa o tome", istaknuo je Christean Wagner koji traži "promjenu smjera".Potres koji je doživjela Njemačka na parlamentarnim izborima uzmakom tradicionalnih stranka i probojem krajnje desnice, što komplicira formiranje većine, i dalje izaziva dodatne podrhtavanja u ozračju političkog preslagivanja.Gubitak ministarstva financija je među demokršćanima pokrenuo kritike upućene Angeli Merkel koju oni koji su joj neskloni smatraju odgovornom za prelazak dijela konzervativnih birača prema krajnjoj desnici.