Kopilot se napio prije leta iz Stuttgarta u Lisabon, putnici moraju 3 dana čekati novi let

PUTNICI na letu TP523, koji je otkazan u petak nakon što je ustanovljeno da je kopilot pijan, vjerojatno će morati pričekati do ponedjeljka da lete iz Stuttgarta u Lisabon.



Ponedjeljak je "trenutno prvi dan kad ima slobodnih mjesta", priopćio je TAP Air Portugal putem Twittera, odgovarajući na tvit putnika koji se žalio zbog dugog čekanja na zamjenski let.



Putnici su smješteni u hotelu u petak navečer gdje će čekati nastavak puta jer nema zamjenske posade dostupne za let u Lisabon.





Let iz Stuttgarta u Lisabon zaustavljen je kratko prije polijetanja u petak kad je zaposlenik zračne luke otkrio da se kopilot doima nestabilno te da zaudara na alkohol, rekli su policija i ured državnog tužitelja.Zaposlenik je obavijestio policiju u zračnoj luci i upravu koja je odlučila da 40-godišnji kopilot nije sposoban za let. Pritvoren je, a jamčevina je 10.000 eura.Pozvan je da preda letačku dozvolu.Putnici su morali biti smješteni u hotel jer zrakoplovna tvrtka nije mogla osigurati drugu posadu u tako kratko vrijeme.