Koprivnička bolnica dobiva 25 kamera, a zaposleni uče borilačke vještine

PET BOLNIČKIH vatrogasaca Opće bolnice u Koprivnici prošlo je obuku za zaštitara i u slučaju potrebe primijenit će fizičku silu kako bi svladali problematične posjetitelje do dolaska policije.

Kako bi povećala razinu sigurnosti i zaštitu pacijenata i djelatnika, uprava koprivničke bolnice odlučila je postaviti nov sustav videonadzora, piše ePodravina

Za kamere će biti izdvojeno 100.000 kuna

Za novi nadzorni sustav s 25 kamera iz državnih decentraliziranih sredstava bit će izdvojeno 100.000 kuna. Bolnica, naime, ima nadzorni sustav koji je zastario.

"Kamere neće biti postavljane u unutrašnjosti bolnice, već na vanjskom dijelu. Utvrdili smo niz nepravilnosti u vezi s razinom nesigurnosti, dolazilo je do otuđenja bolničke opreme, ali i imovine. Isto tako, bilo je slučajeva teških krađa, a radilo se o osobama izvan bolničkog sustava. One bi počinile nedjelo i napustile bolnicu. Ta razina sigurnosti će se ovime ipak povisiti, a postavljanje bi trebalo biti gotovo do kraja srpnja", kazao je dr. Mato Devčić, ravnatelj bolnice.

Osim toga, pet vatrogasaca završilo je obuku iz borilačkih vještina, kao i brojni zaposleni.

"Ono što se događa je to da su pacijenti koji povremeno pokazuju tendenciju fizičke agresivnosti uglavnom vezani za odjel psihijatrije. Unazad godinu i pol dana, kako sam preuzeo ovu dužnost, zaposlenici tog odjela su prošli adekvatnu edukaciju iz mjera samoobrane i primjene prisile. Znači, da se bolesnika savlada i fizičkom silom, ali na najmanje škodljiv način. Unatoč situacijama koje se događaju svaki tjedan, nismo imali ozljeđivanja pacijenata i to baš zbog tog kompetentnog postupanja s njima", dodao je Devčić.