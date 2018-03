KOSINJ POD VODOM Pogledajte zastrašujuće snimke iz zraka

Screenshot: GSS Gospić/Facebook

HGSS STANICA Gospić objavila je jučer snimke poplavljenog Kosinja iz zraka za koje navodi da su apokaliptične.

"Stanica Gospić jučer je snimila zastrašujuće razmjere poplave u Kosinju...iako neki kadrovi izgledaju fantastično vjerujte nam da je u stvari apokaliptično!", napisali su uz snimke.



U posljednja 24 sata vodostaj rijeke Like u donjem toku opao je za 20 cm, a niska temperatura zaustavila je topljenje snijega, pa se Kosinjani nadaju povoljnijoj situaciji.



Na poplavljenom području 30 pripadnika operativnog stožera, Crvenog križa, HEP-a i danas pomažu stanovnicima. S 11 čamaca do podneva obavili su više od 50 vožnji do najudaljenijih kuća koje su pod vodom u Donjem Kosinju, Selištu, Vukelićima, Lipovu Polju i drugim zaseocima.



"I danas su na terenu patronažne sestre i timovi Crvenog križa koji prema pozivima i potrebi obilaze starije i nemoćne," rekao je pročelnk Službe za zaštitu i spašavanje Gospić Joso Živković.