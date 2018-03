Kosovski premijer traži istragu o deportaciji šest osoba u Tursku

Screenshot: YouTube

KOSOVSKI premijer Ramush Haradinaj je u subotu naredio pokretanje istrage o protjerivanju u Tursku, u nejasnim okolnostima, šestorice navodnih protivnika turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana.



"Tražio samo od svake uključene institucije da objasni odgovornosti, moguća kršenja ustava ili zakona i trenutačno pokretanje detaljne istrage", rekao je novinarima nakon izvanrednog sastanka nacionalnog vijeća sigurnosti.



Tijekom tog sastanka, premijer je službeno otpustio ministra unutrašnjih poslova Falmura Sefaja i šefa obavještajnih službi Dritona Gashija zbog sudjelovanja u toj aferi.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Oni su me trebali informirati o toj operaciji a nisu to učinili. Nisu imali dovoljno povjerenja u mene da me informiraju o tom slučaju, i zato ni ja više nemam povjerenja u njih", komentirao je i dodao da će obojicu zamijeniti njihovi zamjenici.Šest Turaka, pet profesora jedne turske škole u Prištini i jedan liječnik su prebačeni u Tursku privatnim zrakoplovom nakon što su privedeni u četvrtak tijekom zajedničke operacije službi sigurnosti dviju zemalja."Jučerašnja operacija je neprihvatljiva i suprotna našim vrijednostima", reagirao je u petak Ramush Haradinaj.Šestoricu muškaraca Turska optužuje da su pobornici Fethullaha Guelena, klerika kojem režim pripisuje organiziranje neuspjelog državnog udara 15. srpnja 2016. što niječe optuženi, koji živi u egzilu u Sjedinjenim Državama.