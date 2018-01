Kotromanović o izraelskim avionima: "Pitanje je i koliko oni mogu letjeti, stari su 30 godina"

Foto: Hina



IZRAELSKI premijer objavio je na svojoj službenoj stranici kako je s Plenkovićem dogovorio da će Hrvatska za 500 milijuna dolara od Izraela kupiti borbene avione F-16.



Vijest je objavljena nakon jučerašnjeg susreta Plenkovića i Netanyahua u Davosu, kojim se hrvatski premijer pohvalio i na Twitteru zajedničkom fotografijom.



Međutim, ako su se već premijeri dviju država zaista dogovorili oko kupovine tri milijarde kuna vrijednih aviona, kako to da hrvatska javnost nije znala ništa o tome? Plenković danas tvrdi da još ništa nije dogovoreno te da će odluka tek donijeti.



"Pravodobna obaviještenost"



"Završetkom faze validacije i evaluacije ponuda izrađena je Studija izvodljivosti za donošenje odluke o nabavci višenamjenskog borbenog aviona na državnoj razini, o čemu će nakon završetka procesa javnost pravodobno biti obaviještena", obavijestio je MORH u prosincu.



Sad je kraj siječnja, a jedino o čemu je javnost obaviještena je vijest o uspješno sklopljenoj prodaji izraelskih aviona. Uz to, javnost nije "pravodobno obavijestio" MORH, nego izraelski premijer Benjamin Netanyahu.



Zanemarivanje javnosti



Osim potpunog zanemarivanja pitanja javnog interesa, postavlja se i pitanje: Čemu je onda služio međunarodni natječaj? Na tom natječaju, koji je vodio aktualni ministar Damir Krstičević, došle su četiri ponude. SAD je nudio nove F-16, Grčka polovne F-16, Izrael također polovne F-16, a Švedska nove Gripene. Neki od borbenih aviona koje nudi Izrael stari su i do 36 godina te su prošle godine prestali biti korišteni u izraelskoj vojsci.



MORH je mjesecima javnosti prezentirao priopćenja o validacijama, evaluacijama, zaprimanju i otvaranju ponuda, međudržavnim ugovorima, cijenama i paketima poslovno-gospodarske suradnje.



I onda, nakon svih službenih priopćenja s pečatom Ministarstva obrane, iz vedra neba, dan nakon susreta na sastanku svjetskih elita u Davosu, Netanyahu objavljuje kako je dogovoren šoping od tri milijarde kuna.





Čemu onda taj igrokaz s natječajem kojemu je na čelu ministar obrane, kad hrvatska javnost o kupnji koja se mjeri u milijardama proračunskih kuna mora doznavati pretražujući izraelske medije i češljajući priopćenja stranih premijera? Krstičević ovu vijest nije demantirao.Razgovarali smo s bivšim ministrom obrane, Antom Kotromanovićem."Ako je točno ovo što je rekao izraelski premijer, potpuno je neozbiljno za Hrvatsku da premijer druge države informira hrvatsku i izraelsku javnost da mi kod njih kupujemo avione velike vrijednosti. Za to vrijeme u Hrvatskoj nitko ništa ne zna. Hrvatska javnost mora znati koji tip aviona će se kupiti, pod kojim uvjetima, što to znači u offsetu, itd. To je potpuno neozbiljno", kaže Kotromanović."Postavlja se pitanje, koja je uopće bila svrha natječaja? Koji je bio smisao? Potpuno je neobično da druga država o tako velikim poslovima s nama objavi kako su obavili posao a da kod nas nitko živ za to ne zna. Imali smo prije toga natječaj o kojemu se mjesecima pisalo. Informiralo se kako još ništa nije odlučeno i kako treba pričekati, a sad vidimo da je očito ipak odlučeno", dodaje.Zanimalo nas je Kotromanovićevo mišljenje o "novim" avionima."Moramo plesati na glazbu koja svira, odnosno moramo se ponašati u skladu s novcem koji imamo. Sve ovisi o tome. Avioni četvrte generacije koji se danas nude su spektakularni. Mi očito ne možemo uzeti novi avion, ali polovni, evo, možemo. Mislim, zna se što je polovno, a što je novo. Radi se o avionima starima 30 godina, pitanje je i koliko oni mogu letjeti. Mi nemamo nijednog stručnjaka za F-16 u Hrvatskoj, nemamo čovjeka kojeg možemo pitati u kakvom su zapravo stanju ti avioni", rekao je.Upitali smo ga što će se dogoditi ako takav avion, star trideset godina, bude morao ići na remont."Ako je istina što su pisali mediji, problem je u tome što ćemo sve morati servisirati u Izraelu. U Europi nećemo moći u servise NATO sustava. Ti avioni su hibridi za NATO, unutra je sve izraelsko. Čitao sam kako su eksperti upozoravali na to, ali to ipak nije moja struka", rekao je Ante Kotromanović u razgovoru za Index.