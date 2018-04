Kraj muljažama? EU planira spriječiti prevare s kilometražom rabljenih automobila

Foto: Jurica Galoić/Pixsell

EUROPSKI parlament (EP) pokrenuo je u srijedu inicijativu prema Europskoj komisiji koja bi mogla drastično smanjiti prevare u vezi s kilometražom rabljenih automobila, a najizglednije rješenje se čini preuzimanje belgijskog modela na razini EU-a koji je tu vrstu prevara smanjio za čak 97 posto.



Odbor za promet Europskog parlamenta izglasao je izvješće koje je sastavio zastupnik Ismail Ertug, član njemačkog SPD-a. Ono bi se uskoro trebalo naći na glasanju na plenarnoj sjednici EP-a. Parlament ima pravo tražiti od Europske komisije, institucije koja je nadležna za predlaganje pravnih akata Unije, da pokrene zakonodavnu aktivnost u određenom području.



Kod pet do 12 posto rabljenih automobila prosječno smanjen broj prijeđenih kilometara



Odbor za promet je naručio stručnu studiju o manipulacijama s brojačima prijeđenih kilometara u automobilima. Takve su studije obvezne kada Europski parlament pokreće zakonodavnu inicijativu i njima se nastoji dokazati dodana vrijednost određenog zakonskog prijedloga na razini Unije. Studija procjenjuje da je kod pet do 12 posto rabljenih automobila prosječno smanjen broj prijeđenih kilometara na razini nacionalnih tržišta u članicama EU-a. No kod rabljenih automobila koji se prodaju iz jedne članice u drugu to se penje čak do 50 posto.



U Poljskoj, najvećem nacionalnom tržištu rabljenih automobila u EU-u, procjenjuje se da čak 90 posto uvezenih rabljenih automobila nema korektno prikazanu kilometražu. Njemačka je najveći izvoznik rabljenih automobila, a procjenjuje se da jedna trećina tih automobila ima smanjenu kilometražu.



Tim problemom znatno su pogođenije nove članice EU13, dok je u starim članicama EU15 to znatno rjeđi fenomen, čak za dva i pol do tri puta. Smanjivanjem broja prijeđenih kilometara umjetno se povećava vrijednost automobila, a studija pokazuje da se to povećanje kreće, ovisno o kategoriji vozila, između dvije i pet tisuća eura po automobilu. Osim umjetno povećane vrijednosti, još je niz negativnih posljedica - skuplje i neodgovarajuće održavanje takvih automobila te smanjena sigurnost na cestama.



Belgijski model



Ekonomske štete izazvane tom nezakonitom pojavom procjenjuju se na između 5,6 i 9,6 milijardi eura na razini EU-a. Povjerenje u tržište rabljenih automobila najniže je među svim tržištima roba u EU-u. Taj problem je vrlo uspješno riješila Belgija koja je još 2006. uvela sustav nazvan Car-Pass. Riječ je centraliziranoj bazi podataka, u koju se upisuje broj prijeđenih kilometara prilikom svakog posjeta autoservisu ili vulkanizeru. Čak i kod najmanjih intervencija, poput zamjene žarulja, u radionici su zakonski obvezni unijeti prijeđene kilometre u bazu podataka.Tako se mogućnost manipulacije prijeđenom kilometražom smanjuje na minimum. Prodavatelj rabljenog automobila dužan je na zahtjev potencijalnog kupca predočiti najsvježiji izvod iz Car-Passa, iz kojeg je lako vidljiva svaka moguća nelogičnost u vezi s prijeđenom kilometražom.Prema procjenama, u Belgiji je taj fenomen smanjen za čak 97 posto. Sličan sustav donijela je i Nizozemska.

Problem je što ta baza podataka ne prati automobil kada napusti belgijsko tržište. Stoga se u izvješću koje je izglasano na Odboru za promet kao prva opcija predlaže uvođenje sustava sličnog Car-Passu u svim članicama EU-a. Kao jedna od podvarijanti te opcije predlaže se uvođenje obveznog certifikata s prijeđenim kilometrima za svaki automobil koji se prodaje u inozemstvo, a druga podvarijanta je obvezna razmjena informacija između zemalja članica.



Druga predložena opcija je da se u novoregistrirane automobile ugrade takva tehnološka rješenja koja bi onemogućila manipulacije s brojačem kilometara. Ta je opcija znatno skuplja i manje efikasna, a osim toga svaki zaštitni sustav kad-tad bude probijen. Pod pretpostavkom da bi takvo tehnološko rješenje smanjilo prevare za 70 posto, to bi, prema procjenama, europskoj ekonomiji donijelo profit od 6,1 milijarde eura. Kod prve opcije, ako bi efikasnost na europskoj razini bila kao u Belgiji, europska ekonomija bi profitirala u iznosu od 8,51 milijardi eura.



2014. 2,4 milijuna rabljenih automobila uvezeno u jednu zemlju članicu EU-a iz druge



Studija pokazuje da je 2014. 2,4 milijuna rabljenih automobila uvezeno u jednu zemlju članicu EU-a iz druge. Najčešće se prijeđenim kilometrima manipulira kod automobila koje poduzeća stavljaju na raspolaganje svojim zaposlenicima, zatim kod privatnih automobila s puno prijeđenih kilometara, kod lakih dostavnih vozila, taksi vozila te automobila koji su bili u vlasništvu rent-a-car agencija.



Car-Pass je proveo istraživanje u pet zemalja članica - Belgiji, Njemačkoj, Francuskoj, Luksemburgu i Nizozemskoj, koje je pokazalo, prema blago konzervativnoj procjeni, da se rabljenim automobilima prosječno skine oko 60.000 prijeđenih kilometara.