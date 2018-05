Kreće li u subotu rušenje Plenkovića?

Foto: Sandra Šimunović/ Pixsell

PRED Andrejom Plenkovićem i HDZ-om je zanimljiv tjedan. Afera Hotmail još trese Hrvatsku. Martina Dalić je već zaboravljena, a prošli tjedan Plenković je proveo grčevito braneći svoju poziciju.



Naime, iz mailova koje je objavio Index očito je kako je Plenković znao za grupu Borg te da se s njima najmanje triput sastajao u tajnosti pa je teško povjerovati kako premijer nije znao za kasnije unosne poslove s Agrokorom koje su dobili tvorci zakona.



Oporba od prvog dana afere poziva Plenkovića na ostavku i nove izbore, a javnost sa zanimanjem prati kako će cijela priča završiti. Plenković, koji cijelo vrijeme pokušava stvari relativizirati, u premijerskoj je stolici zahvaljujući dvjema okolnostima koje mu idu na ruku.



Prvo, oporba je slaba i razjedinjena. SDP je u rasulu, Živi zid nije dovoljno jak, a Most još manje. Druga je olakotna okolnost što praktički nikome osim Živom zidu izbori sada ne odgovaraju. To se posebno odnosi za ljude koji drže Plenkoviću većinu. Jer ekipa sastavljena od likova poput Sauche, Glavaša ili HNS-ovaca ubuduće će u sabor moći samo kao turisti.

Oporbu u HDZ-u ojačao je odlazak Martine Dalić



No ono čega se Plenković vjerojatno boji je udar iz samog HDZ-a. Plenkovićeve protivnike unutar stranke odlazak mnogima omražene Martine Dalić samo je ojačao.



"Posve se jasno pokazalo da su svi u koaliciji toliko preplašeni od izbora da nikome nije palo na pamet da ozbiljno dovede u pitanje ni poziciju Martine Dalić, a kamoli Plenkovića. Međutim, to ne važi za unutarstranačku oporbu u HDZ-u. Oni su doživjeli težak poraz u sukobima u povodu Istanbulske konvencije i sad pokušavaju izboriti revanš. To im je olakšano kad nema Martine Dalić. Samo o tome se ovih dana radilo, po mojem sudu", rekao je prošli tjedan u razgovoru za Index Žarko Puhovski.



Puhovski, nadalje, smatra kako Plenkoviću na ruku u unutarstranačkoj borbi ide činjenica što ne postoji jedinstvena opozicija.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Njegova je snaga samo u tome što u ovom trenu nitko nema interesa za izbore i sasvim je sigurno da HDZ nema čovjeka kojeg bi mogao predložiti za premijera umjesto njega. Naprosto zato što dvojica ljudi koji su najveći problem za Plenković u HDZ-u, Brkić i Stier, nemaju ništa zajedničko osim toga što su protiv Plenkovića. Stier je po svemu bliži Plenkoviću nego Brkiću. Dakle, HDZ ne može iznjedriti kandidata za premijera, izbore nitko ne može prihvatiti kao opciju, osim Živi zid. Dakle, Plenković ostaje", kazao je Puhovski prošli tjedan za Index.Iz toga je jasno zašto je Plenković prošli tjedan najavio, a Jandroković to danas ponovio, kako će novi ministar biti izglasan već ovaj petak. Realno, mogao je HDZ odugovlačiti s pokazivanjem većine od 76 ruku koja im treba za novog ministra. No sasvim je logično da će Plenković dan prije sabora HDZ-a pokazati da ima jasnu većinu (ma tko god nju sačinjavao) te kontrolu kako u vladi, tako i u stranci.Nešto je tako danas kazao i Gordan Jandroković."Sve ćete vidjeti na općem saboru HDZ-a koji će demonstrirati snagu stranke i snažnu potporu premijeru. Onda će vam sve biti jasno", rekao je Jandroković koji u javnosti slovi kao izvrstan pokazatelj odnosa u HDZ-u jer čiju on stranu odabere, taj izađe kao pobjednik. Iz svega navedenog možemo zaključiti kako Jandroković stoji čvrsto na strani aktualnog premijera.

Hoće li Plenkovića rušiti njegovim vlastitim riječima?



Ipak, oporba u HDZ-u itekako postoji. Vidjeli smo to na primjeru Istanbulske konvencije, a Afera Hotmail, gledano realno, a ne ideološki, Plenkovićevim protivnicima nudi bitno jače argumente. Zbog toga će biti zanimljivo pratiti subotnji sabor HDZ-a.



Zanimljivo, na istom takvom saboru prije dvije godine Plenković je znakovitom izjavom krenuo u rušenje Tomislava Karamarka.



"Smatram da stranka ne može biti talac političke sudbine bilo kojeg svog člana", izrekao je Plenković tada.



No politika je zanimljiva i nepredvidljiva pa je moguće da iste riječi u subotu netko upotrijebi protiv Plenkovića. No hoće li, to ćemo vidjeti.