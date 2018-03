KRENULE OLUJE I OBILNA KIŠA Na cestama se nižu nesreće, padao je i led, pogledajte snimke

Foto: Čitatelji Indexa

OBILNA kiša koja pada diljem zemlje, a posebno na obali te u Lici i Gorskom kotaru, stvara ozbiljne probleme u prometu. Osim kiše probleme je stvarao i led koji je padao na dionicama autoceste A1.





HAK upozorava da se zbog nesreća na autocesti A1 vozi otežano, suženim kolnikom i uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat na idućim dionicama:



- između Masleničkog mosta i čvora Posedarje, na 249.km u smjeru Splita (vozi se jednim trakom);

- na 206. km, između čvorova Gornja Ploča i Sveti Rok u oba smjera

- na 182. km, kod čvora Gospić, vozi se uz ograničenje brzine zbog opasnosti od naleta na životinju

- na 236. km na sporoj voznoj traci u smjeru Zagreba nalazi se zaustavljeno vozilo, mole se vozači na dodatan oprez





Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac na 57. km u smjeru Bregane poziva se vozače na dodatan oprez. Zbog poledice na kolniku obavezna je zimska oprema na motornim vozilima, a zabranjen je promet za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama u Lici na: DC1 Korenica-Udbina-Klapavice i DC522 čvor Udbina-čvor Gornja Ploča.



Magla mjestimice smanjuje vidljivost u Gorskom kotaru i Hrvatskom primorju, a ima je i na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između vijadukta Bukovo i tunela Tuhobić. Jak vjetar usporava promet između čvorova Kikovica i Delnice, na A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Skradin i Bisko te Zagvozd i Ravča i na A10 Čarapine-Ploče. Mogući su odroni duž Jadranske (DC8) i Ličke magistrale (DC1).



Na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog mjestimično jakih pljuskova kiše, velike količine vode na kolniku i jakog vjetra.





Upalite svjetla!



Kako nam javljaju čitatelji, mnogi vozači unatoč teškim uvjetima voze bez upaljenih dnevnih svjetla, što situaciju čini još kompliciranijom.



Podsjećamo vozače motornih vozila da i tijekom dana u uvjetima smanjene vidljivosti (magla, oblačno vrijeme, jaki pljuskovi, itd.) voze s uključenim dnevnim ili kratkim svjetlima, bez obzira na ljetno računanje vremena. Vozači mopeda i motocikala tijekom cijele godine moraju voziti s uključenim svjetlima, upozoravaju iz HAK-a.

U Lonjici kod Vrbovca kiša je poplavila ceste, a voda je došla skroz do kuća.

Udari juga 100 kilometra na sat - u prekidu trajektne i katamaranske linije



Zbog snažnih udara juga, koji su iznad 100 kilometara na sat, u subotu je u prekidu nekoliko trajektnih i katamaranskih linija prema srednjodalmatinskim otocima na splitskome plovnom području.



Kako su izvijestili u splitskoj Metereološkoj postaji Marjan, danas je ta postaja registrirala udar juga od 108 kilometara na sat, ali prema dostupnim informacijama, to nije prouzročilo materijalne štete. Zbog jakog juga na moru trenutačno su u prekidu trajektne linije Makarska-Sumartin i Drvenik - Sućuraj, rekli su u poslijepodnevnim satima Hini u splitskom Jadrolinijinom plovnom području.



Trajektna linija Split-Vela Luka-Ubli zbog loših vremenskih uvjeta na moru danas je otkazna, izvijestili su iz Jadrolinije. Na splitskom plovnom području danas su, zbog jakog juga, u prekidu i katamaranske linije: Split-Hvar-Vela Luka-Ubli, Split-Vis i Split-Bol-Jelsa.



Prema izvješću Hrvatskog autokluba (HAK), jak vjetar usporava promet između čvorova Kikovica i Delnice autoceste A6 Rijeka-Zagreb, na A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Skradin i Bisko te Zagvozd i Ravča i na A10 Čarapine-Ploče. Mogući su odroni duž Jadranske (DC8) i Ličke magistrale (DC1).



Na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog mjestimično jakih pljuskova kiše, velike količine vode na kolniku i jakog vjetra.

Što nas čeka do kraja dana i za Uskrs?



Do kraja dana se u većem dijelu zemlje, a posebno na Jadranu, očekuje obilna kiša i grmljavinska nevremena.



U nedjelju će na Jadranu biti malo svježije, kiše će biti manje, a sunčanih razdoblja više. Važno je i da će vjetar biti slabiji, puhat će uglavnom umjeren sjeverozapadnjak, potkraj dana na sjeveru jugo, kojeg će ponovno biti i duž ostatka obale u prvim danima idućeg većinom sunčanog i ponovno sve toplijeg tjedna.



I na kopnu Uskrs još promjenljiv uz mjestimičnu kišu te manji pad temperature zraka. Od ponedjeljka sunčanije sa svježijim jutrima, no dnevna temperatura zraka bit će u porastu.