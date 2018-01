Krenulo suđenje monstrumu koji je kod Šibenika hladnokrvno ubio roditelje

Foto: Facebook

POD PREDSJEDANJEM sutkinje Sandre Radanović, na Županijskom sudu u Zadru danas je održano pripremno ročište u postupku protiv 19-godišnjeg Tina Šunjerge, optuženog za ubojstvo roditelja u Čisti Velikoj u vodičkom zaleđu u ožujku prošle godine.



Kako je Hini izjavio Karlo Surić, odvjetnik Tina Šunjerge po službenoj dužnosti, i obrana i tužiteljstvo podnijeli su dokazne prijedloge koji su usvojeni, osim prijedloga obrane o provođenju psihologijsko-psihijatrijskoga vještačenja koje je predložila obrana.



"Opunomoćenici oštećenika predložili su izuzeće javnosti radi zaštite dostojanstva obitelji poginulih. Tom dokaznom prijedlogu pridružila se i obrana. Sudsko vijeće o tome će odlučivati na prvome ročištu 7. veljače 2018. godine, a o provođenju psihologijsko-psihijatrijskoga vještačenja odlučit će se tijekom kaznenog postupka, nakon ispitivanja vještaka Klinike za psihijatriju Vrapče", dodao je Surić.



Većina dokaznih prijedloga obrane i tužiteljstva je prihvaćena, još uvijek se ne zna hoće li se Šunjergi suditi kao mlađem punoljetniku. To, smatra odvjetnik Surić, isključivo ovisi o Sudskom vijeću Županijskoga suda u Zadru.





"Mi ćemo predložiti da se sudi po blažem zakonu, ali smo svjesni težine i okolnosti počinjenja ovog kaznenog djela", napominje Surić.Podsjetimo, Tin Šunjerga je 25. ožujka prošle godine hladnokrvno ubio vlastite roditelje i to iz osvete. Naime, godinama su mu prigovarali zbog loših ocjena u školi i konzumiranja droga. Određivali su mu razne zabrane, a on je to doživio kao ograničavanje svojih sloboda pa ih je odlučio smaknuti pucnjevima iz vatrenog oružja.19-godišnji Šunjerga ubio je 45-godišnju majku na obiteljskom imanju pored Čiste Velike, a tome je navodno svjedočio jedan od njegovih prijatelja.Dva sata kasnije, sin je ubio i svog 45-godišnjeg oca, pripadnika Specijalne policije Split, nakon čega je navodno otišao na rođendansku zabavu, gdje je najmanje dvojici prijatelja rekao što je učinio.