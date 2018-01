KRONOLOGIJA SLUČAJA MAŠKARIN Liječnik koji je danas oslobođen, 2011. godine je proglašen krivim

Foto: Nel Pavletić/Pixsell



DANAS JE sutkinja Općinskog suda u Rijeci Brankica Grgurić donijela odluku da se, navodno zbog zastare, prekida postupak protiv umirovljenoga riječkog kirurga Branka Popovića koji je optužen da je zbog nesavjesnog liječenja iz nehaja nanio teške ozljede Miroslavu Maškarinu s Raba pri operaciji uklanjanja slijepog crijeva. Iako je Popović čak i proglašen krivim još 2011. godine, danas je nepravomoćno oslobođen optužbi jer je sutkinja, kako je objavila Hina, sukladno novom Kaznenom zakonu, zaključila da je do zastare došlo još u srpnju 2014. godine.

Razgovarali smo večeras s odvjetnicom obitelji Ingrid Barić. Najavila je da će se žaliti na ovu presudu. Rekla nam je i da je Miroslav Maškarin dobio dio odštete u građanskom postupku, ne može reći koji. "Dobio je otprilike polovicu iznosa koji je tražio, a polovica je još u rješavanju. 2. veljače je ročište na kojemu će se doznati što je s tim", rekla nam je Barić.



"Mi smo dokazali da je liječnika pogreška u pitanju, to smo dokazali i dokumentirali. Mi smo priložili apsolutno sve što nam je na raspolaganju. Ovdje se ne radi ni o kakvom misteriju, svaki kirurg koji se bavi takvim operacijama zna što je napravio. Mi nemamo baš ništa protiv kirurga Popovića. Jedino što mu zamjeramo je što ne kaže što se dogodilo. Ispričao se, ali zašto nije rekao što se točno dogodilo…'', govori Barić.



''Nezadovoljni smo što je sve tako dugo trajalo, jer se sve moglo riješiti i prije deset godina, koje je klijent proveo skoro bez osnovnih potreba. Tom odštetom riješio je svoje osnovne potrebe. Radi se o vrlo pristojnom iznosu'', rekla nam je Barić.



''Nama još predstoji borba. Mi ćemo uložiti žalbu jer želimo da se sazna istina. Ne želimo ničiju glavu na pladnju, ali želimo istinu. Znamo što se dogodilo, imamo nalaze i dokumente koji sve potvrđuju. Sutkinja je htjela čak da se dio nalaza ne koristi u ovom predmetu, ali Županijski sud je odlučio da nema osnove za to. Tu se izgubilo jako puno vremena'', prepričava nam Barić koja sada čeka presudu, a nakon što je dobije, pisat će žalbu.

KRONOLOGIJA

Maškarin je došao na operaciju slijepog crijeva



Sve je počelo još 2006. godine



20-godišnji Miroslav Maškarin 9. srpnja 2006. godine završio je na rutinskoj operaciji slijepog crijeva u riječkoj bolnici, tijekom koje je došlo do oštećenja aorte. Maškarinu je zatim amputirana i jedna noga, a bio je u takvom stanju da su se liječnici borili za njegov život.



2. kolovoza 2006. godine Ministarstvo zdravstva zatražilo je očitovanje ravnatelja riječkog KBC-a Hermana Hallera o drami koja se odvijala na operaciji slijepog crijeva 20-godišnjeg mladića s Raba. Ministar zdravstva Neven Ljubičić zatražio je žurno postupanje unutarnje kontrole riječke bolnice. Dok se čeka njihov nalaz, Ljubičić upozorava da je eventualna odgovornost za propuste isključivo na kirurgu, a ne specijalizantu.



Predstojnik Klinike za kirurgiju riječkog KBC-a prof. dr. Miljenko Uravić pojasnio je dan kasnije kako je došlo do komplikacija, dodajući kako je pacijent operiran tehnikom koja se primjenjuje u Americi i Zapadnoj Europi.



"Prije operacije u trbuh se uvodi troakar koji na vrhu ima stilet, odnosno oštricu. Probija se koža i potkožno tkivo bez reza i obavlja se tzv. mini invazivna kirurgija. Laparoskopskim putem uvlači se mini kamera na tri mjesta na trbuhu. Zatim se odstranjuje slijepo crijevo, a upravo prilikom ponovnog uvođenja troakara zbog vađenja crvuljka došlo je do ozljede aorte. Stilet je probio trbušnu aortu i to prije račvanja tako da su obje noge ostale bez prokrvljenosti" - objasnio je Uravić.



9. kolovoza Miroslav Maškarin prvi je put razgovarao s novinarima. Novinaru Novog lista požalio se kako je gladan, a prije previjanja ne smije jesti. Tako je na previjanje čekao više od sedam sati, kada je ipak došao na red, objavljeno je tada.

Dva i pol mjeseca nakon operacije obitelj najavila tužbu



28. kolovoza obitelj Maškarin obavijestila je medije da će tužiti bolnicu. Naime, i Komisija za stručni nadzor Hrvatske liječničke komore (HLK), baš kao i prije nje Povjerenstvo za unutarnji nadzor KBC-a Rijeka, zaključila je da u slučaju Maškarin nije učinjena stručna pogreška. Odvjetnica obitelji tvrdi da nitko ne odgovara na ključno pitanje: Što je dovelo do mehaničke ozljede?



"I ovaj put navodi se da je za vrijeme operacije došlo do komplikacije opisane u literaturi, odnosno do mehaničke ozljede prednje stijenke trbušne aorte, ali nitko ne odgovara na ključno pitanje: Što je dovelo do mehaničke ozljede? U oba mišljenja potpuno je zanemaren ljudski faktor koji je glavni čimbenik u ovom slučaju. Je li po pravilima struke da mladi dečko uslijed rutinske operacije ostane bez obje noge? Lijeva je amputirana, a desna će, prema riječima kirurga, zapravo biti kao štaka, bez prave funkcionalnosti", pojasnila je tada odvjetnica Ingrid Barić.

Maškarini zatražili odštetu od 13 milijuna i 700 tisuća kuna



25. listopada 2006. godine odvjetnici 20-godišnjeg Miroslava Maškarina s Raba zatražili su odštetu od riječkog KBC-a u visini od 13.705.000 kuna. U zahtjevu za izvansudskom nagodbom navodi se da je navedena odšteta izračunata na temelju razlika prosječne mjesečne plaće od 4000 kuna za poslove koje će Maškarin moći raditi u usporedbi s onima koje bi, po svojim kvalifikacijama, mogao raditi da nije ostao invalid. Ta svota pomnožena je s mjesecima do pretpostavljena odlaska Maškarina u mirovinu sa 65 godina. Uz to, uračunate su i naknade štete za majku, oca i sestru te troškovi za opremanje njegova doma potrebnom invalidskom opremom.

I Državno odvjetništvo zatražilo istragu



21. studenoga 2006. godine Općinsko državno odvjetništvo (ODO) u Rijeci podnijelo je Istražnom sucu riječkog Županijskog suda prijedlog za provođenje istražnih radnji protiv dvojice liječnika koji su liječili nesretnog mladića.



Riječko ODO teretilo je dvojicu hrvatskih državljanina, 62-godišnjaka i 46-godišnjaka, zbog teškog kaznenog djela protiv zdravlja ljudi i kaznenog djela samovoljnog liječenja.





6. prosinca 2006. održano je saslušanje jednog liječnika koje Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci tereti za propuste koji su doveli do toga da je 20-godišnji Rabljanin Miroslav Maškarin izgubio lijevu nogu. Drugi je zatraži odgodu. Na saslušanju nije mogla sudjelovati odvjetnica obitelji jer je sudsko vijeće tako odlučilo. Istog dana riječki Županijski sud zatražio je međunarodno vještačenje u slučaju. Naime, Državno je odvjetništvo predložilo saslušanje medicinskih vještaka iz Ljubljane, ne vjerujući hrvatskim vještacima, prema kojima je samo došlo do "komplikacije".23. siječnja Županijsko državno odvjetništvo odbilo je nagodbu zbog nedovršenog kaznenog postupka protiv dvoje liječnika. U njihovom priopćenju stajalo je da u tom trenutku nije bilo moguće pristupiti izvansudskoj nagodbi između oštećenog i Ministarstva zdravstva. U obrazloženju županijsko Državno odvjetništvo navodi da odštetni prijedlog ne može biti prihvaćen jer istraga protiv dvojice liječnika još traje.18. rujna 2007. godine tadašnji ministar zdravstva Neven Ljubičić izjavljuje kako je obeštećenje Miroslavu Maškarinu, kojemu je prilikom rutinskog odstranjivanja slijepoga crijeva prošle godine u srpnju na riječkom KBC-u kirurškim uređajem probijena trbušna aorta što je za posljedicu imalo amputaciju jedne noge, moralna obveza Ministarstva i KBC-a.U istom mjesecu, mediji su objavljivali nalaz povjerenstva zagrebačkoga Medicinskog fakulteta, prema kojemu su u operaciji Rabljanina počinjene tri pogreške. Prva je ta što Maškarin nije pristao na laparoskopski zahvat, druga je što je skalpel u njegovu trbuhu krenuo ravno umjesto koso i zbog toga mu je prerezana trbušna aorta. Treća je pogreška što u kritičnim trenucima u dvorani nije bio dežuran vaskularni kirurg.20. studenoga Ministarstvo zdravstva ponudilo je Miroslavu Maškarinu tri milijuna kuna odštete i doživotnu mjesečnu rentu od oko 5000 kuna. Odvjetnik riječkog KBC-a Goran Gatara ponudu je napisao na temelju sudske prakse i u njoj se navodi svota od oko 2,2 milijuna kuna, a odnosi se na Maškarina, njegove roditelje i sestru. Odvjetnica je medijima rekla da nemaju pisanu ponudu.

Podignuta optužnica protiv jednog liječnika



19. prosinca 2007. samo Branko Popović optužen je zbog nesavjesnog liječenja kojim je 22-godišnjem Miroslavu Maškarinu nanesena teška tjelesna ozljeda, dok je istu tužbu protiv doktora Janoša Horvata Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci odbacilo. "Okrivljeniku se optužnim prijedlogom stavlja na teret da je kao kirurg operater propustio postupati s dužnom pažnjom sukladno pravilima liječničke struke pri odabiru metode i provođenju liječenja operativnim zahvatom od upale crvuljka pacijenta Miroslava Maškarina (1986.), olako držeći da neće doći do ugrožavanja života i zdravlja pacijenta", priopćilo je Odvjetništvo.



5. rujna 2008. godine konačno je počelo suđenje Branku Popoviću.



12. rujna 2008. godine Maškarin je potpisao ugovor o stipendiranju s Ministarstvom obrazovanja i sporta. Svakog mjeseca Miroslav će od Ministarstva dobivati po tisuću kuna koje bi mu trebale olakšati studentski život u Zagrebu. Osim stipendije, Ministarstvo je Maškarinu osiguralo i smještaj u zagrebačkom studentskom domu Cvjetno naselje.



12. prosinca 2008. godine Miroslav Maškarin započeo je pravni postupak na Općinskom sudu u Rijeci kojim od Kliničkog bolničkog centra i države traži 13 milijuna kuna odštete zato što mu je za vrijeme operacije slijepog crijeva amputirana lijeva noga. No rasprava je odgođena sve do veljače zbog nedostatka svjedoka vještaka koji je trebao razjasniti je li tijekom operacije došlo do pogreške ili komplikacije.



17. veljače 2011. KBC Rijeka ponudio je 2,5 milijuna kuna odštete. To je iznos koji je riječkoj bolnici na raspolaganje stavila hrvatska vlada.



13. rujna 2011. godine održano je ročište na kojemu su iznesene završne riječi. Kirurg Popović se ispričao Maškarinu kazavši kako će taj teret nositi do kraja života, iako je pri operaciji napravio sve što treba.

Kirurg nepravomoćno proglašen krivim



15. rujna 2011. liječnik Branko Popović proglašen je krivim za nesavjesno liječenje u slučaju operacije Miroslava Maškarina. Nepravomoćno je osuđen na osam mjeseci uvjetne kazne uz rok kušnje dvije godine.



12. prosinca, nakon Popovićeve žalbe, Županijski sud u Rijeci ukida presudu te je slučaj vraćen na ponovno suđenje na Općinski sud.



28. prosinca 2015. godine na Općinskom sudu u Rijeci je nepravomoćno presuđena odšteta od 5,99 milijuna kuna za štetu nastalu pri operativnom zahvatu odstranjenja crvuljka u riječkome KBC-u, kada je Maškarinu probijena aorta i teško oštećen organizam, zbog čega su mu liječnici morali amputirati nogu.



3. srpnja 2017. godine objavljeno je da je slučaj otišao u zastaru!



Drugi postupak, u kojemu Maškarin od bolnice traži naknadu za izgubljenu nogu, još se vodi, a do sada je dobio dio odštete.