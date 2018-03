Krstičević: Kupnja izraelskih borbenih zrakoplova jamči sigurnost i suverenitet Hrvatske

Foto: Hina

POTPREDSJEDNIK vlade i ministar obrane Damir Krstičević, komentirajući odluku o kupnji izraelskih borbenih zrakoplova, istaknuo je kako je to projekt koji jamči sigurnost, suverenitet Republike Hrvatske, dodavši da smo donijeli veliku odluku o zadržavanju sposobnosti nadzora hrvatskoga zračnog prostora i zadržavanja tradicije borbenog zrakoplovstva.



Vijeće za obranu prihvatilo je u utorak navečer mišljenje stručnog tima Ministarstva obrane da je najpovoljnija ponuda za višenamjenski borbeni zrakoplov ponuda države Izrael i dalo preporuku Vladi RH za donošenje Odluke o nabavi višenamjenskoga borbenog aviona.



"Donijeli smo veliku odluku. To je povijesna odluka o zadržavanju sposobnosti nadzora zračnog prostora, zadržavanje tradicije borbenog zrakoplovstva. Mislim da je to ogroman iskorak za hrvatsku vojsku", rekao je potpredsjednik vlade i ministar obrane Damir Krstičević u emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada".



"To je projekt koji jamči sigurnost, suverenitet Republike Hrvatske", naglasio je.



"Proces je bio dug, godinu dana. Proces smo vodili vrlo sustavno. Ova odluka je odgađana 15 godina zbog nedostatka jedinstvene vizije za razvoj te sposobnosti hrvatske vojske i zbog smanjenog proračuna", rekao je ministar obrane Krstičević.



Vezano za proces nabave i taktičko-tehničku studiju, rekao je kako je struka u ratnom zrakoplovstvu odredila da nam je potrebno 12 zrakoplova, 10 jednosjeda, 2 dvosjeda i simulator. Minimalno, koliko je potrebno za sigurnost Hrvatske, istaknuo je.



Podsjetio je da je zahtjev poslan na pet država - SAD, Švedska, Izrael, Grčka, Južna Koreja, te da su ponude predstavljene u Ministarstvu obrane RH, vrlo transparentno pred stručnim timom.

"S pravom ima nekih dilema"



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"S pravom ima nekih dilema, ali smo htjeli sve razjasniti. Sinoć smo se sastali, bilo je jako puno pitanja i evo opet smo jednoglasno donijeli odluku. Mislim da smo odlučili realno, odgovorno. Mislim da hrvatska vojska radi ogroman tehnološki iskorak", naglasio je ministar obrane Krstičević."Jasno da je to trošak, ali s državom Izrael ćemo napraviti strateško partnerstvo, pa je to i investicija. Tu je prilika za ulaganje", dodao je.Odgovarajući na kritike da je riječ o starim, polovnim avionima, rekao je da su kritike uvijek opravdane. "Mi smo demokratska država. Uvijek su u procesu donošenja odluka ljudi koji različito misle", rekao je potpredsjednik vlade ministar Krstičević."Četiri ključna parametra za odabir bila su - strateško partnerstvo, sposobnost aviona, financijski dio i investicije", istaknuo je."Kad gledamo financijsku stranu, ponuda države Izrael je 3 milijarde. Ponuda švedskog Grippena 8,5 milijardi. To su još dva Pelješka mosta. Možemo li mi u ovom trenutku to napraviti?" upitao je."Mislim da je Barak vrhunski avion. Ima ih puno u svijetu. Ono što je jako važno u ovom projektu - mi dobivamo mentora. Od države Izrael logistiku. Mislim da je to ogroman dobitak za hrvatsku vojsku", zaključio je ministar obrane Krstičević.