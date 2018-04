Krstičević vraća navike iz JNA. Pozvao Stiera da politički odgaja generale

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL, Jurica Galoic/PIXSELL, Wikipedia

OD SAMOG osnutka Hrvatske vojske HDZ je pokušavao, i to uglavnom uspješno, oružane snage držati pod političkom kontrolom. Zbog toga su brojni visoki časnici s vremenom završavali u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, a i mnogi koji se nisu formalno aktivirali bili su bliski toj stranci.

Nešto o položaju Hrvatske u Europskoj uniji

Nakon Tuđmanove smrti taj se trend malo promijenio, no ipak je s godinama dolazilo do popuštanja političke discipline u vojsci. No ministar Damir Krstičević je to odlučio promijeniti. Proteklog je tjedna pozvao političkog tajnika HDZ-a Davora Ivu Stiera da brigadirima i generalima održi predavanje.

''Nešto o položaju RH u Europskoj uniji'', objasnio nam je jedan časnik koji je bio prisiljen sjediti na predavanju, ali se nije mogao prisiliti da pozorno sluša političkog tajnika HDZ-a. Baš kao što se ni regruti u JNA nisu mogli prisiliti da pažljivo slušaju na satu moralno-političkog vaspitanja kojim su im u glave pokušavali utjerati ljubav prema Jugoslaviji, Partiji i osvijestiti im da je tadašnja država okružena samim sumnjivcima koji joj rade o glavi. Iako su ih uvjeravali da neprijatelj nikada ne spava vojnici su te sate koristili da malo ubiju oko dok politički predavač, najčešće kontraobavještajac (KOS-ovac), ne završi.

Nastavit će s pranjem mozga

"Ministarstvo obrane njeguje princip uključivosti i otvoreno je za suradnju sa stručnjacima iz različitih područja u cilju dodatne edukacije djelatnika i unaprjeđenja obrambenog sustava. Takva praksa započeta je u mandata ministra Krstičevića i nastavit će se i dalje'', poručili su nam iz Ministarstva obrane u kojem ne vide ništa sporno da politički tajnik vladajuće stranke bistri politiku s visokim časnicima.

Predavao i Lošo, zaljubljenik u teorije urote

No nije Stier jedini kojeg je Krstičević pozvao da brigadirima i generalima ispire mozgove. Upriličio je predavanje i Davora Domazeta Loše, umirovljenog admirala koji se voli nazivati geostrategom i kojeg je predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović izbacila iz svog savjetničkog tima kada je prijetio Sloveniji da hrvatsko pješaštvo može biti u Ljubljani za 48 sati. Poznat je i po procjeni da će Treći svjetski rat započeti u Rijeci 2025. godine te po tvrdnjama da je Francuska revolucija najgore što se Europi ikad dogodilo. Obožavatelj je i promicatelj teorija zavjere u kojima često spominje masone i brani Katoličku crkvu.

Stier ne vidi ništa sporno, nema iskustva iz marksizma

Kao ni MORH, tako ni Davor Ivo Stier ne vidi ništa sporno u tome što je kao politički tajnik HDZ-a držao predavanje časnicima.

''Nije to bilo nikakvo ispiranje mozga. Iskoristio sam predavanje koje sam držao na sveučilištu u Argentini'', rekao je Stier za Index. Na usporedbu njegovog predavanja generalima i brigadirima s predavanjima iz Jugoslavenske narodne armije odgovorio je da nema iskustva iz marksizma pa ne može to uspoređivati.

U MORH-u je održao predavanje o zajedničkoj europskoj obrambenoj politici i PESCO projektima (projekti stalne strukturirane suradnje).

''Valjda ja kao bivši europarlamentarac i stručnjak mogu časnicima nešto reći o tome'', rekao je Stier zaboravljajući da je bivši europarlamentarac, a sadašnji zastupnik u saboru, te prije svega politički tajnik vladajuće stranke. Dakle, formacijski glavni ideolog HDZ-a.

MORH ne želi reći hoće li pozvati i predstavnike opozicije, pozvali su sportaše

Na naš upit hoće li pozvati i predstavnike drugih stranaka da visokim časnicima objašnjavaju politiku MORH nije odgovorio. Umjesto toga napisali su da su predavanja bez naknade održali i izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, izbornik Hrvatske vaterpolo reprezentacije Ivica Tucak te alpinist Stipe Božić. Teme njihovih predavanja nisu naveli, ali možemo malo maštati pa zaključiti da je Dalićevo predavanje bilo na tragu Tuđmanove izjave da je nogomet nastavak rata drugim sredstvima, Tucak im je mogao pričati o tome kako se obraniti od prljavih podvodnih udaraca i svrsi duplih kupaćih gaćica, a jedini koji bi vojnicima imao što objasniti je Stipe Božić. Ali generali i brigadiri ionako rijetko na planine idu pješke pa će im to malo koristiti.