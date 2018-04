KRVAVI NAPAD U AMERICI Gol upao u restoran i počeo pucati, troje mrtvih

Foto: Nashville PD/Twitter



TROJE ljudi je ubijeno a četvero ih je ranjeno kad je napadač otvorio vatru u restoranu u Nashvilleu, javlja Fox News.



Napadač koji je bio sasvim gol je zapucao u restoranu Waffle House u Nashvilleu, u saveznoj državi Tennessee. Ubio je troje ljudi, četvero ih je ranio a potom je pobjegao.

BREAKING: 3 persons fatally shot & 4 others wounded at the Waffle House, 3571 Murfreesboro Pike. Gunman opened fire @ 3:25 a.m. A patron wrestled away the gunman's rifle. He was nude & fled on foot. He is a white man with short hair. pic.twitter.com/d1qxRxsGNx

Kako je objavila lokalna policija, jedan od posjetitelja restorana istrgnuo mu je pušku iz ruku.



Policija iz Nashvillea je nedugo zatim objavila i identitet osobe koju se dovodi u vezu s napadom. Radi se o 29-godišnjem Travisu Reinkingu iz Mortona u saveznoj državi Illinois.

BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0

