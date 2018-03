Kujundžić i Murganić se susreli s invalidom u kolicima, obećali mu pomoći

Foto: Hina

MINISTAR zdravstva Milan Kujundžić i ministrica obitelji, demografije, mladih i socijalnih politike Nada Murganić primili su nakon vladine sjednice osobu s invaliditetom Stjepana Petrišića, koji ih je upozorio da već šest mjeseci ne funkcionira sustav za pomoć invalidima u kući.



Pedesetogodišnji Petrišić, koji je zbog mišićne distrofije prikovan za invalidska kolica, čekao je ministre pred Banskim dvorima kako bi ih upozorio da zbog nefunkcioniranja sustava on kao osoba ovisna o tuđoj pomoći već šest mjeseci ne ustaje iz kreveta, ne može se istuširati, obući niti obavljati nuždu.



Petrišić je rekao kako živi kao samac, da njegov slučaj nije jedini, a na upite Ministarstvu zdravstva i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) nije dobio nikakav odgovor.



Njegovu priču saslušali su Kujundžić i Murganić, koji su ga nakon sjednice primili na razgovor i dogovorili da će napraviti žurni tripartitni sastanak na razini njihovih ministarstva i Grada Zagreba, kako bi se pronašlo konkretno rješenje.



Kujundžić je rekao da zbog sadašnjih Petrišićevih problema moraju djelovati brzo, zaključivši da u regulativnom smislu neke stvari očito u Hrvatskoj treba mijenjati.



Upitan koje bi bilo konkretno rješenje, ministar je odgovorio: "To je kompleksno, nije to konkretno, nije to samo jedno, trebamo žurno osigurati bolju njegu."Petrišić je rekao da su ga ministri saslušali i pokazali da razumiju o čemu govori, a sada će vidjeti što će biti dalje. Kujundžić mu je obećao, kaže Petrišić, da će još iz automobila nazvati HZZO koji bi možda mogao omogućiti ubrzano pružanje zdravstvene njege u kući.Petrišić, koji je pravnik po struci, tražio je razgovor i s premijerom Andrejom Plenkovićem, no u tome nije uspio."Nažalost, koliko vidim, kolega je zauzet, ali bila bi mi čast da se susretnemo i da bi, kada vidi osobu i kolegu, vjerojatno bio kudikamo senzibilniji“, rekao je Petrišić, dodavši da možda ima još tisuće slučajeva sličnih njegovu. Zaključio je da u Hrvatskoj ne funkcionira sustav njege osoba s invaliditetom u kući.Medicinske sestre koje bi trebale obavljati zdravstvenu njegu u kući to više ne žele raditi, pa Pravilnik o zaštiti na radu tumače tako da ne smiju dizati više od 15 kilograma, rekao je Petrišić.