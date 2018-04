Kujundžić: Povjerenstvo će o Spinrazi odlučiti u ponedjeljak

Foto: Hina

MINISTAR zdravstva Milan Kujundžić izjavio je da će Povjerenstvo za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) idućeg ponedjeljka odlučiti o uvrštavanju lijeka Spinraze na listu lijekova HZZO-a, te potvrdio da će Grad Zagreb i vlada postati partneri Imunološkog zavoda i uložiti sredstva za njegov novi početak rada i očuvanje radnih mjesta.



Kujundžić je uoči vladine sjednice potvrdio da će o lijeku Spinraza za liječenje spinalne mišićne atrofije idućeg tjedana razgovarati Povjerenstvo, nakon čega bi se u kratkom roku trebao naći na listi lijekova HZZO-a.



"Ja sam pogriješio kada je riječ o danima, Povjerenstvo za lijekove održava se u ponedjeljak. Tada će Spinraza ući na listu lijekova", rekao je.



Dogovor dviju strana



Upitan koliko će stajati liječenje tim skupim lijekom i u kojem postotku će participirati država, a u kojem proizvođači, rekao je kako je to stvar dogovora dviju strana.





"Moram pitati na HZZO-u, dakle to je pregovaranje. Sada naplaćuju jednu dozu negdje oko 660.000 kuna, a očekujemo da će dolaskom na listu cijena biti nešto niža. Koliko, to je stvar dogovora HZZO-a i proizvođača", naglasio je.Kujundžić je potvrdio da su Grad Zagreb i vlada partneri u Imunološkom zavodu, kao što su partneri i u izgradnji Nacionalne dječje bolnice, tj. Sveučilišne bolnice."Za Imunološki zavod plan je sačuvati radna mjesta i proizvodnju krvne plazme, odnosno njenih derivata u fazi A, i pokrenuti je što prije. Sljedeće je vidjeti što sa cjepivima, kako i njih pokušati sačuvati - sami ili s nekim svjetskim partnerom", kazao je.Najavio je da bi do formalnog potpisivanja sporazuma trebalo doći ovih dana."Imunološki je građevno i tehnološki u lošemu stanju, u tom smislu osnovna ideja je što prije na novoj lokaciji izgraditi prostor u kojemu bi se prerađivala plazma", rekao je na upit je li Zagreb spreman ulagati u Imunološki zavod.